1095 Jahre Treue zur Bank gewürdigt

Tauberbischofsheim. Einer guten Tradition folgend, lud die Volksbank Main-Tauber langjährige Mitarbeiter zu einer Feierstunde in Tauberbischofsheim ein, um deren jahrzehntelange Treue zur Bank gebührend zu würdigen.

Da es in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich war, diese Tradition zu pflegen, freute sich der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider umso mehr über einen „der schönsten Termine des Jahres“.

Entscheidender Erfolgsfaktor

Auch wenn sich technisch vieles verändert habe, sei letztlich die Kompetenz und das persönliche Engagement der Mitarbeiter nach wie vor der entscheidende Faktor, um als Bank bestehen zu können: „Von der Qualität Ihrer Arbeit, von Ihrem Wissen, Ihren Fähigkeiten und Ihrer Zuverlässigkeit, hängt die Zufriedenheit unserer Kunden und damit der Erfolg und das Bestehen unserer Bank im Wettbewerb ab“. Mit Stolz dürften die Geehrten deshalb die Volksbank Main-Tauber auch als ihr Werk betrachten, denn das, was sie daran in den vergangenen Jahrzehnten mitgeschaffen hätten, sei auch ein Teil Ihres persönlichen Lebenserfolges.

Jeder der Anwesenden habe sich mit seinen persönlichen Fähigkeiten eingebracht und somit seinen speziellen Beitrag zur Erfolgsgeschichte der Volksbank Main-Tauber geleistet, erklärte der Vorsitzende des Betriebsrates, Daniel Wittmann.

Die anwesenden Mitarbeiter, die der Bank seit über 40 Jahren die Treue halten, wurden mit einer gesonderten Laudatio gewürdigt und erhielten die Ehrenurkunden aus der Hand des stellvertretenden Bürgermeisters Gerhard Baumann.

Birgit Mohr begann am 1. August 1982 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau in der damaligen Volksbank Wertheim. Nach deren erfolgreichem Abschluss 1985 war sie als stets verlässliche Mitarbeiterin in der Auslandsabteilung tätig, bevor ihre Karriere durch ein freudiges, familiäres Ereignis unterbrochen wurde. Nach der Rückkehr aus dem Mutterschutz folgten für die Jubilarin zwei Jahre im Schalterdienst in der Filiale Nassig, bevor sie sich bei unzähligen Kunden in Hundheim/Steinbach einen Namen machte. 1991 verlegte Birgit Mohr ihren Tätigkeitsbereich in die Kreditabteilung, wiederum gefolgt von einer Auszeit aufgrund familiären Zuwachses, nach der sie an den Schalter der Filiale in Nassig zurückkehrte, der von 1995 bis 1997 ihr berufliches Wirkungsfeld war. Von Mai 1997 bis zum Frühjahr 2000 begab sich Mohr erneut in den Erziehungsurlaub, dem in den nächsten Jahren die Stationen Marktfolge, Markt-Service-Center und die neugegründete Abteilung Energie+Umwelt folgten. Seit 2013 ist die Jubilarin als Mitarbeiterin aus dem MSC Markt und Kunde nicht mehr wegzudenken.

Auch für Reiner Hefner begann mit der Ausbildung zum Bankkaufmann im August 1982 sein beruflicher Werdegang bei der Volksbank, der ihn nach dem Abschluss für zwei Jahre in die Filiale Bobstadt/Dainbach führte, wo er erste berufliche Erfahrungen machte, bevor ihn der Staat in die Pflicht gerufen hat. Nach der Rückkehr in die Bank kehrte er nach Bobstadt zurück, wo er sich für mehr als ein Jahrzehnt in den Dienst seiner Kunden stellte.

Ab dem 1. Januar 2000 übernahm der Jubilar für ein Jahr die Leitung der Filiale in Uiffingen, wo er im Anschluss bis 2005 im Kundenservice tätig war. Es folgte ein kurzes Intermezzo in der Abteilung Marktfolge Passiv bevor sich Hefner ab Mitte 2006 bis zum Frühjahr 2018 im MSC Wertpapiere mit großem Erfolg in den Dienst der Bank und ihrer Mitglieder und Kunden stellte. Von März 2018 bis heute ist er als Mitarbeiter im Markt-Service-Center tätig.

Die Geehrten:

Zehn Jahre: Natalie Barbo, Nicolai Baunach, Theresa Englert, Daniel Fertig, Sabine Geiger, Patrick Haun, Alessa Lange, Mario Neckermann, Patric Pfaff, Vanessa Reinhart, Regina Röchner, Timo Steigerwald, Alexis Tzalampyras, Matthias Ulshöfer und Josef Alois Weid.

25 Jahre: Tina Dell’Anna, Christian Dinkel, Alexandre Ferreira-Marques, Matthias Hollenbach, Simone Hollenbach, Christoph Michel, Katrin Oertel, Sabine Seifert und Thorsten Wellm.

30 Jahre: Tanja Barnik, Eva-Maria Bauer, Anette Baumann, Timo Dietz, Markus Fiedler, Jutta Geiger, Harald Götz, Ronald Grein, Susanne Veronika Herold, Sabine Honeck, Andrea Hübel, Ulrich Kegelmann, Thomas Korn, Frank Maier, Roland Ulrich Melber, Bettina Schmidt, Björn Schmidt, Katja Seidenfuß, Ursula Weigand und Silke Wiesemann.

40 Jahre: Reiner Hefner und Birgit Mohr.