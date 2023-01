Neues Führungsteam am Start

Seckach/Klinge. Mit Alexander Gerstlauer und Frank Grimm wurde am Freitag ein neues Führungsteam im Bernhardsaal des Kinder- und Jugenddorfes Klinge von Ekkehard Brand als Aufsichtsratsvorsitzendem des Vereins, zahlreichen Ehrengästen sowie Mitarbeitern des Jugenddorfes und des Aufsichtsrates offiziell willkommen geheißen.

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Jurist Alexander Gerstlauer stand überaus flexibel für das Amt als Vorstand und Dorfleiter zur Verfügung, als letzten September/Oktober überraschend bekannt wurde, dass der bisherige Vorstand Dr. Christoph Klotz nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Wie Ekkehard Brand ausführte, war das Angebot von Alexander Gerstlauer „ein Glücksfall“, da dieser die Ansprüche an dieses Amt nicht nur bestens kannte, sondern auch erfüllen konnte.

Auf Vorschlag des langjährigen Dorfleiters Dr. Hans Cassar war er 2010 in den damals ehrenamtlich tätigen Vorstand gewählt worden, der zusammen mit Ekkehard Brand und Sozialministerin a.D. Barbara Schäfer-Wiegand die weit über die Region hinaus bedeutsame Einrichtung der Jugendhilfe verantwortlich führte.

Die steigende Bürokratisierung zwang aber diesen Vorstand zur Einsicht, dass rund 300 Mitarbeiter nicht mehr ehrenamtlich zu führen sind – und damit zu einem Strukturwandel, den Alexander Gerstlauer maßgeblich mitgestaltet hatte.

Dr. Klotz wurde als Vorstand eingestellt und per Satzung ein Aufsichtsrat installiert, dessen Vorsitz Gerstlauer mit Herzblut ausübte bis zu dem neuen Amt als Vorstand im vergangenen Oktober.

Lobend betonte Brand das persönliche, finanzielle und zeitliche Engagement des neuen Dorfleiters über all die Jahre trotz immenser beruflicher Beanspruchung, dem neben fachlicher Kompetenz als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Jurist auch herausragende charakterliche und menschliche Qualitäten zugrunde liegen.

„Du hast eine sehr verbindliche Art im Umgang mit Menschen, kannst ausgesprochen gut analytisch denken und urteilen, bist selbstbewusst, ohne jeden Anflug von Überheblichkeit. Dein Wesen ist geprägt von einer erfrischenden Natürlichkeit. Hervorzuheben sind deine Verlässlichkeit, deine freundliche Art, dein emphatisches Verhalten und deine positive Grundhaltung. All diese Eigenschaften befähigen dich in exzellenter Weise für das Vorstandsamt der Klinge.“

Entsprechend einstimmig war das Votum des Aufsichtsrates zu seiner Berufung als Vorstand und Dorfleiter gewesen.

Mit einem Dank für das herzliche Willkommen und die Chance auf diese neue Herausforderung resümierte Alexander Gerstlauer seinen bisherigen beruflichen Lebensweg und meinte, dass seine fundierte wirtschaftswissenschaftliche und juristische Ausbildung in Kooperation mit dem pädagogischen Fachwissen von Frank Grimm gut für die Entwicklung der Klinge seien.

Man sei sich sehr bewusst, wie groß der Betreuungsaufwand in diesem Kinder- und Jugenddorf sei, weil die Kinder aus schwierigen und immer schwieriger werdenden Lebenskreisen hierher kommen. Aber mit Frank Grimm habe man einen würdigen Nachfolger für Georg Parstorfer gefunden, denn dieser brenne für seine Aufgaben, stellte Gerstlauer den neuen pädagogischen Leiter im Zuge seiner ersten offiziellen Amtshandlung vor.

Frank Grimm sei seit seiner Zivildienstzeit vor über 30 Jahren und nach seinem Fachstudium zunächst als pädagogischer Mitarbeiter und dann nach einem kurzen Abstecher ins Landratsamt als Bereichsleiter mit der Klinge verbunden und absolut prädestiniert.

Großen Erfolg habe er mit der Betreuung der FSJler als beste Quelle für neue Mitarbeiter, aber auch in der Weiterentwicklung des Klingekonzepts. Mit einem Dank an Georg Parstorfer, der seinen Nachfolger noch einarbeitet, obwohl er bereits im Ruhestand weilt, sprach Gerstlauer seinen Wunsch nach einem weiteren positiv kommunikativen und innovativen Miteinander aller Mitarbeiter aus.

Frank Grimm bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen, stellte seinen beruflichen Werdegang noch einmal unterhaltsam vor und versprach, sein Bestes zu Gunsten des Kinder- und Jugenddorfes zu geben.

Wie ideal die Besetzung des neuen Führungsteams ist – nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der langen Praxis, die beide in ihren Aufgabenbereichen bereits bestens bewiesen hätten – hob auch Landrat Dr. Achim Brötel hervor. Er ging auf die Bedeutung der Klinge als einen Ort zum Leben und der Begegnung ein, der vom ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel als eine der bedeutsamsten und gelungensten Einrichtungen der Jugendhilfe in der Nachkriegsgeschichte BW bezeichnet worden war. Seit über 70 Jahren sei die Klinge für die Kreisverwaltung ein extrem wichtiger Partner in der Kinder- und Jugendhilfe und auch die Zusammenarbeit in der Flüchtlingsbegleitung, -betreuung und -unterbringung sei beispielhaft. Er nannte die Neubesetzungen ideale Voraussetzungen, um als Tandem mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden Ekkehard Brand an der Seite zu wirken, der die Entwicklung der Klinge schon seit Jahrzehnten nicht nur mit Rat, sondern vor allem auch mit Tat aktiv begleite und unterstütze.

Für einen würdigen Rahmen dieser Feierstunde zeichneten die Musikschule Bauland, vertreten durch Professor Kalman Irmai, Nelli und Istvan Koppanyi und Lorena als Eigengewächs der Klinge, begleitet am Flügel von Julia Flath, sowie die Schülerinnen und Schüler der St. Bernhardschule verantwortlich.

Nach dem gemeinsam gesungenen Klingelied lud der neue Dorfleiter zu einem Stehempfang mit vielen guten Gesprächen ein.