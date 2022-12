Von Winterwandung bis Weihnachtsmarkt

Rosenberg. Die Rosenberger Vereine haben die Veranstaltungstermine für 2023 festgelegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Januar: 6. Winterwanderung der Schluckspechte, 7. Generalprobe der Tanzgruppen der NZRM in der Mehrzweckhalle, 12. Ordensfest der NZRM, 14. SpVgg Tischtennis Verbandsspiel um 18 Uhr in der Mehr-zweckhalle und Jugendfußballvereinsmeisterschaften des Fußballkreises Buchen in der Arno-Hagenbuch-Halle, 19. Frauenkreis im NZRM Raum in der Sporthalle Rosenberg, 21. Jugendfußballvereinsmeisterschaften des Fußballkreises Buchen in der Arno-Hagenbuch-Halle, 24. SpVgg Tischtennis Jugend Verbandsspiel in der Mehrzweckhalle, 28. SpVgg Tischtennis Verbandsspiel um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle, 31. SpVgg Tischtennis, Verbandsspiel in der Mehrzweckhalle.

Februar: 5. Ferkelball NZRM in der Mehrzweckhalle, 11. Säuliball NZRM in der Mehrzweckhalle, 17. Kappenabend NZRM Löwen, Kinderfasching SpVgg Sindolsheim in der Mehrzweckhalle; 18. Fasching SpVgg Sindolsheim, Mehrzweckhalle; 21. bis 24. Schulung und Training des Hauptzollamtes Heilbronn in der Sporthalle Rosenberg, 25. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in der Mehrzweckhalle, 28. SpVgg Tischtennis Verbandsspiel in der Mehrzweckhalle.

März: 2. SpVgg Tischtennis Verbandsspiel in der Mehrzweckhalle, Frauenkreis im NZRM Raum in der Sporthalle Rosenberg, 12. Generalversammlung der SpVgg Sindolsheim in der Mehrzweckhalle, 16. Frauenkreis im NZRM Raum in der Sporthalle Rosenberg, 21. SpVgg Tischtennis, Verbandsspiel in der Mehrzweckhalle, 25. SpVgg Tischtennis, Verbandsspiel in der Mehrzweckhalle, 30. Frauenkreis NZRM Raum in der Sporthalle.

April: 1. Schrottsammlung SpVgg Sindolsheim, 22. Festakt 100 Jahre FC Teutonia Hirschlanden im Dorfgemeinschaftshaus, 23. Kommunion katholische Kirche Rosenberg, 29. SpVgg Tischtennis Verbandsspiel in der Mehrzweckhalle, 30. Maibaumstellen Freiwillige Feuerwehr Rosenberg am Rathausplatz.

Mai: 1. Maifest des TSV Rosenberg am Rathausplatz, Maiwanderung und Fest Schützenverein Sindolsheim im Anbau an der Mehrzweckhalle, 13. und 14. Rapsblütenfest Bronnacker im Festzelt, 14. Muttertagsfrühstück der SpVgg in der Mehrzweckhalle, 19. Berufsfeuerwehrnacht Jugendfeuerwehr Gerätehaus.

Juni: 3. 33 Jahre Jugendfeuerwehr Hirschlanden, 4. Tag der Feuerwehr Hirschlanden, 10. bis 12. Sportfest FCT Hirschlanden, 14. Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Rosenberg in der Mehrzweckhalle, 16. bis 18. Tage des Sports der SpVgg Sindolsheim, 26. bis 30. Schulung und Training des Hauptzollamtes Heilbronn in der Mehrzweckhalle, 30. TSV Sportfest.

Juli: 1. bis 3. Sportfest TSV Rosenberg, 21. Schulabschlussfeier Grundschule Rosenberg, 29. und 30. Zeltlager Jugendfeuerwehr in Bödigheim.

August: 14. bis 18. Schulung/Training Hauptzollamt Heilbronn in der Sporthalle Rosenberg.

September: 9. und 10. Darrenfest Sindolsheim, 16. und 17. Jugendoktoberfest der TSV Fußballjugend.

Oktober: 8. Jubelkonfirmation Sindolsheim, 12. Jahreshauptversammlung der NZRM, 14. Kerwe TSV Sportheim, 15. Kerwe TSV Sportheim, 15. Kerwe FCT Hirschlanden im Dorfgemeinschaftshaus, 16. Kerwe TSV Rosenberg, Sportheim, 16. Kerwe FCT Hirschlanden im Dorfgemeinschaftshaus.

November: 4. Patrozinium, Kath. Kirche Rosenberg, 6. bis 10. Schulung/Training Hauptzollamt Heilbronn in der Mehrzweckhalle, 11. Faschingseröffnung NZRM Rathausplatz, Laternenumzug SpVgg Sindolsheim, 18. Hütten-Gaudi TSV Sportplatz, Vereinsvergleichsschießen Schützenverein Sindolsheim.

Dezember: 2. Weihnachtsmarkt Rosenberg Rathausplatz, 8. Jahreshauptversammlung Schluckspechte, 9. Weihnachtsfeier SpVgg Sindolsheim in der Mehrzweckhalle, 24. Weihnachtsaktion Jugendfeuerwehr, 26. Jahresabschluss Tiertherapie Hof Gamerdinger Bronnacker.