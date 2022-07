Untergrund für Straßenbau wird vorbereitet

Rosenberg. Die im Februar begonnenen Bauarbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnittes mit zwölf weiteren Bauplätzen im Rosenberger Neubaugebiet „Bei den drei Morgen“ am Ortsausgang Richtung Bofsheim liegen zwischenzeitlich außerhalb des geplanten Fertigstellungstermins der für den Monat Mai, da die bauausführende Firma Bockmeier auch mit Krankheitsausfällen zu kämpfen hat. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten an der Verlegung der Wasserleitung in den vergangenen Tagen abgeschlossen worden. Der Untergrund der Straße wird nunmehr „gekalkt“ und für den Straßenbau vorbereitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den nächsten Tagen wird der Schotter angeliefert und eingebaut. Ebenso werden die noch zu erledigenden Arbeiten für die Verlegung der Kabel vorbereitet. Das hierzu benötigte Material ist bereits vor Ort vorhanden. Die Baustelle soll für die weiteren Arbeiten wieder mit weiterem Personal „verstärkt“ werden, so dass nunmehr mit einer baldigen Fertigstellung der Baumaßnahme, die rund 750 000 Euro kostet, gerechnet werden kann. Wie auch bereits im ersten Abschnitt werden die Bauplätze gleich mit Glasfaserkabel von der Telekom mitversorgt, was ein großer Vorteil für die künftigen Bauherren bedeuten würde. F