Stammtische nach wie vor beliebt

Hirschlanden. Zur Mitgliederversammlung des Kulturvereins „Schluckspechte“ Hirschlanden hatten sich zahlreiche Mitglieder im Sportheim des FC Teutonia eingefunden, um Rückblick auf die vergangenen beiden Vereinsjahre zu halten. Langjährige Stammtisch-Mitglieder wurden durch Präsident Reinhold Egner für ihre mehr als 30-jährige Treue zum Kulturverein geehrt. Bei den Neuwahlen wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Begrüßung und Regularien ging Egner auf die Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre ein, die durch die Corona-Pandemie geprägt waren. So fielen von März bis Juni 2020 und von Oktober 2020 bis Juni 2021 sowie von Dezember 2021 bis Februar 2022 sämtliche Stammtische wegen Corona aus. Diese waren aber zwischen und nach den genannten Zeiträumen gut besucht, denn es waren „Auswärtsstammtische“ bei Kurt Arnold im Garten und bei Werner Ilzhöfer im Hof. Als Neuzugänge vermeldete Präsident Egner Werner Arnold und Manfred Stolz.

Zu den Aktivitäten der „Spechte“ gehörten: Die Beteiligung an der Seniorenweihnachtsfeier 2019, die Winterwanderung am 6. Januar 2020, das „Rot-Weiß“-Trinken bei der Kerwe, die Beteiligung am Grillfest mit den Kindergartenkindern und damit verbunden die Übergabe einer großen und kleinen Festzeltgarnitur als Spende an den Kindergarten.

Weiterhin erwähnte Egner, dass sich der Vorstand zu mehreren Sitzungen getroffen habe. Sein Dank galt Wolfgang Schweizer für das Zurückschneiden der Sträucher am Dorfgemeinschaftshaus und Gertrud Egner für das Putzen der Fenster am Gebäude. Er bedankte sich auch beim FCT-Team für die Bewirtung im Sportheim und nicht zuletzt würdigte er das Engagement seiner Vorstandskollegen.

Schriftführerin Heidrun Voigt-Schmid verlas das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung aus dem Jahre 2019, denn 2020 und 2021 fanden coronabedingt keine Versammlungen statt.

Kassenwart Reiner Fahrbach verlas den Kassenbericht. Als Ausgabe wurde eine Spende für das Heimatbuch und die Sitzgarnituren für den Kindergarten gebucht. Goswin Herrmann und Werner Ilzhöfer bescheinigten dem Kassierer eine gewissenhafte und einwandfreie Führung der Vereinskasse. Die von Goswin Herrmann vorgenommene Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

In seinem Grußwort für den FC Teutonia versicherte dessen Vorsitzender Ralf Arnold, dass das Sportheimteam die Bewirtung des Stammtisches weiterhin im zweiwöchigen Rhythmus übernimmt.

Zehn Stammtisch-Mitglieder wurden für ihre teilweise mehr als 30-jährige Teilnahme an den wöchentlichen Stammtischen geehrt. Dies waren: Ewald Arnold (1600 Stammtische), Reiner Fahrbach (1500), Klaus Hübsch (1400) Goswin Herrmann (1200), Achim Fahrbach (1000), Karlheinz Scheurich (750) Wolfgang Schweizer (700), Klaus Arnold (700), Heidrun Voigt-Schmid (600) und Udo Schmid (160).

Bei den Neuwahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Präsident Reinhold Egner, sein Stellvertreter Goswin Herrmann, Schriftführerin Heidrun Voigt-Schmid und Kassenwart Reiner Arnold.

Unter Punkt „Verschiedenes“ wurde besprochen, einen Ausflug nach Schweinfurt und entlang des Mains bis Würzburg durchzuführen. Das Putzen der Fenster übernimmt in diesem Jahr Andrea Herrmann. Zudem wurde die Durchführung eines Schlachtfestes an der Grillhütte vorgeschlagen, wo auch ein Arbeitseinsatz stattfinden soll, denn am Gebäude sind einige Renovierungsarbeiten durchzuführen. Auch das Dach des Toilettenhauses muss erneuert werden.

Am 9. Dezember findet die Nikolausfeier statt. Der Ortschaftsrat möchte einige eigene Biertischgarnituren für die Dorfgemeinschaft kaufen, sagte Reinhold Egner. Hierzu wurde der Kulturverein um eine Spende von 200 Euro gebeten. F