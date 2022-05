Schüler kürten „Im Wolfsland“ zum Gewinner

Osterburken. Was hat es mit der Geheimorganisation Darkanum auf sich und was sind Zeitenspringer? Was erlebt Lou, als sie während des Schullandheims in den Wald abhaut und dort nicht nur auf Wölfe, sondern auch auf den Jungen Lupo trifft? Diese Antworten finden Interessierte in den Jugendbüchern von Autorin Uta Reichardt, die in der Schule am Limes in Osterburken zu Gast war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schüler der Lerngruppe 6 lernten die beiden Bücher „Darkanum“ und „Im Wolfsland“ im Rahmen eines Bookslams kennen. Zuerst präsentierte Reichardt kurz beide Bücher und las Textausschnitte daraus vor.

Im Anschluss vergaben die Schüler in vorab festgelegten Kategorien Punkte für die Bücher und wählten somit das Gewinnerbuch aus. Ein Exemplar des Gewinnerbuches „Im Wolfsland“ wurde dann unter allen verlost und der Gewinner bekam eine persönliche Widmung in sein Buch geschrieben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Schluss blieb noch Zeit für eine Gesprächsrunde, in der die Autorin alle Fragen der Schüler ausführlich beantwortete.