Schriftstellerin gewährte tiefere Einblicke

Osterburken. „Warum heißt Ihr Roman „Herzsteine“, Frau Jansen?“ – Diese und viele weitere Fragen stellten die Schüler der Klassenstufen 9 und 10 am Freitag der Autorin Hanna Jansen. Ihr Jugendroman „Herzsteine“ ist in diesem Schuljahr eine der beiden Prüfungslektüren für die Haupt-, Werkreal- und Realschulabschlussprüfung.

Die Lesung – die nicht wie geplant in Präsenz stattfinden konnte, sondern in ein digitales Format übertragen werden musste, bot allen Beteiligten eine einmalige Gelegenheit, tiefere Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Romans und das Arbeiten einer Schriftstellerin zu erhalten.

Nach einer kurzen Vorstellung ihrer Person und Informationen zu ihrem biographischen Hintergrund erzählte Jansen von der „Herzsteine“-Entstehungsgeschichte. Dabei handelt es sich bereits um ihren zweiten Roman zum Thema Ruanda. Mit einer Bild-Ton-Schau, die Fotos von ihrer Ruandareise aus dem Jahr 2010 beinhaltete, vermittelte Hanna Jansen den Schülern einen Eindruck vom Leben in Ruanda und von dem im Roman thematisierten Genozid im Jahre 1994.

Im Anschluss daran tauchten die Schüler noch einmal in die Geschichte von Fe und Sam ein, als Hanna Jansen und einer ihrer Söhne eine Passage aus dem zweiten Teil dialogisch vorlasen.

Zum Abschluss beantwortete die Autorin ausführlich alle Fragen der Schüler.