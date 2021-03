Osterburken. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die gesamte Gesellschaft im Alltag eingeschränkt, besonders hart trifft es jedoch die Menschen in Pflege- und Seniorenheimen, die oftmals keinen oder nur sehr eingeschränkt Besuch empfangen dürfen. Daher rief die „youngcaritas“ die Aktion „Briefe gegen die Einsamkeit“ ins Leben. Hierbei schreiben Kinder und Jugendliche Briefe und Postkarten, die dann an Bewohner von Senioren- und Pflegeeinrichtungen verteilt werden.

Zusammen mit ihrem Bildungspartner, der Seniorenresidenz Sonneneck in Osterburken, organisierte die Schule am Limes in den vergangenen Wochen eine ähnliche Aktion. Die Schüler aller Klassenstufen schrieben und gestalteten fleißig zahlreiche Postkarten, die dann an die Seniorenresidenz Sonneneck übergeben wurden.

„Wir hoffen, dass wir damit den Bewohnern der Seniorenresidenz Sonneneck in dieser schweren Zeit eine kleine Freude bereiten können. Ganz herzlich möchten wir uns auch bei allen Schülern bedanken, die Postkarten gestaltet und geschrieben haben und damit die Aktion erst möglich machten“, so die Organisatoren Greta Francke und Matthias Steinbach.