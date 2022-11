Die „Deutsche Post DHL Group“ möchte auf Osterburkener Gemarkung nahe der A 81 ein Paketzentrum errichten. Auf einer Einwohnerversammlung informierten sich die Bürger über die Planungen.

Osterburken. Es herrschte ein großer Andrang am Donnerstagabend in der Baulandhalle in Osterburken. Rund 150 Bürger waren gekommen, um sich über das geplante Paketzentrum der „Deutschen Post DHL Group“

...