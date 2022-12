Nachhaltigkeit in den Fokus gestellt

Osterburken. Nicht nur in der Kunststoffbranche geht der Trend hin zur nachhaltigen Produktion. Auch bei der Herstellung von Lebensmitteln aller Art spielt die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Dies bewies der rege Zuspruch, den die Firma AZO aus Osterburken bei ihrem Technologietag am Donnerstag erhielt. 45 Teilnehmer meldeten sich zu dem seit drei Jahren pausierenden Format des direkten Netzwerkens an.

Eröffnet wurde der Technologietag von CEO Rainer Zimmermann, gefolgt von Ingo Gramlich (Leitung des AZO Qualitäts-Managements), der den anwesenden Gästen schilderte, was AZO als produzierendes Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt.

Passend zu diesem Thema konnte das Unternehmen die Keynote Sprecherin und Moderatorin Denise Loga gewinnen. Sie ist eine der gefragtesten Nachhaltigkeitsexpertinnen, Unternehmerin und Mentorin zu Themen wie Future Food und der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Sie beschrieb die aktuellen Megatrends und den gesellschaftlichen Wertewandel und wie sich diese schon heute auf die Herstellung von Lebensmitteln auswirken.

Klar wurde dabei: Die Produktion von pflanzlichen, tierischen oder synthetischen Lebensmitteln muss nachhaltig sein und das entlang der ganzen Liefer- und Produktionskette. Dabei kommt es vor allem auf die Flexibilität der Hersteller an, sich den geänderten Kundenwünschen anzupassen.

„Die Lebensmittelbranche steht vor vielen Herausforderungen, die aber gleichzeitig enormes Potential aufweisen. Wir bei AZO haben dazu die passenden Lösungen entwickelt und freuen uns, zusammen mit unseren Kunden, die Produktion der Zukunft nachhaltig und ressourcenschonend umzusetzen.“, so Ralf Gerner, Global Business Director AZO Food.

So waren auch die Vorträge des Tages ganz auf dieses Thema abgestimmt: Moderne nachhaltige Rohstofflogistik in Produktionsanlagen, die energieeffiziente Containerlogistik sowie die neuesten Steuerungssysteme mit mobilen Bediengeräten. Außerdem wurde aufgezeigt, wie Bestandsanlagen mittels 3D Scan in Kombination mit AZO-Technik effizient und somit nachhaltig umgebaut und fit für die Zukunft gemacht werden können. Steffen Strickrodt von der Synaos GmbH rundete die Veranstaltung mit seinem Vortrag über die Wichtigkeit von intelligenter Logistik in Produktionsprozessen ab und warum die richtige Software der Schlüssel dazu sein kann. Die lebhaften Diskussionen und Fragen nach jedem Vortrag zeigten, dass AZO mit seiner Themenauswahl den Nerv der Kunden getroffen hatte. Ähnliche Worte fand auch Loga. „Heute haben wir das sehr komplexe Thema Nachhaltigkeit in Bezug zur Rohstoff-Automation auf konkrete Handlungsmöglichkeiten herunterbrechen können. Der lebhafte Austausch war sehr aufschlussreich für alle Beteiligten hinsichtlich dieses zukunftsweisenden Themas.“ Trotz, oder gerade wegen drei Jahren Zwangspause war dieser Technologietag ein voller Erfolg. Bereits jetzt beginnen die Planungen für den nächsten Technologietag im Jahr 2023 im Hause AZO.