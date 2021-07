Maja Nielsen erzählte von Recherchen

Osterburken. Warum sank die Titanic? Wer bestieg den Mount Everest als Erstes? – Mit diesen und noch vielen anderen Fragen beschäftigt sich die Autorin Maja Nielsen in ihren Jugendsachbüchern. Durch intensive Recherche und Gesprächen mit Zeitzeugen, wie zum Beispiel dem Mann, der das Wrack der Titanic entdeckt hat, gelingt es ihr, spannende und informative Sachbücher für Kinder und Jugendliche zu schreiben.

Die Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 der Schule am Limes Osterburken bekamen am Dienstag, 22. Juni, die Möglichkeit, in diese spannenden Welten einzutauchen. Maja Nielsen nahm sich im Rahmen einer virtuellen Lesung Zeit und berichtete von ihren Recherchen, las aus ihren Büchern vor, zeigte Fotos und beantwortete die Fragen der Schüler.

Mit ihrer fröhlichen und extrovertierten Art gelang es Maja Nielsen schnell, die Jugendlichen in den Bann der Geschichten zu ziehen. Gespannt hingen diese an ihren Lippen und waren neugierig, wie es wohl weitergeht und was die Antworten auf die Fragen sind.