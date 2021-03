Osterburken. Es gibt so viele tolle Kinder- und Jugendbücher. Da fällt einem die Entscheidung, welches man lesen soll, manchmal ganz schön schwer. Und nicht immer hilft einem der Klappentext bei dieser Entscheidung weiter.

Aus diesem Grund stellt Tina Kemnitz aus Berlin in ihren Buchshows immer sechs ausgewählte Kinder- und Jugendbücher vor, um so Kinder und Jugendlichen einen Einblick in die spannende Welt der Bücher zu geben und sie zum Lesen zu motivieren.

Romane kennengelernt

Die Schüler der Lerngruppen 5 und 6 der Schule am Limes lernten daher am Montag in einer Buchshow von Tina Kemnitz sechs verschiedene, dem Lesealter der Klassenstufe entsprechende, Kinder- und Jugendromane kennen.

Lust am Lesen geweckt

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnte die Buchshow nicht live, sondern nur virtuell stattfinden. Nichtsdestotrotz zog die abwechslungsreiche Buchvorstellung sowohl die Schüler als auch die Lehrkräfte in ihren Bann und man bekam richtig Lust, die vorgestellten Bücher direkt zu lesen. Ob es nun die Geschichte von Pogo, dem Sohn eines Punker-Paares, die abenteuerliche Suche von Amy nach ihrem Lieblingsbuch, das seltsame Leben des Androiden Eric oder die Freundschaft von Peter und dem Fuchs Pax in Zeiten des Krieges war – es war für jeden Geschmack etwas dabei. Tina Kemnitz gelang es mit ihrer fröhlichen Art und der inhaltlich gut aufgebauten Buchshow, Spannung zu erzeugen und die Lust am Lesen zu wecken, ohne dabei zu viel von den Geschichten vorwegzunehmen.

Lesewut erwünscht

Die Kinder- und Jugendbücher stehen in der Schülerbücherei der Schule am Limes bereit und warten nun darauf, von neugierigen und lesewütigen Kindern und Jugendlichen ausgeliehen zu werden.