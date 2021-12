Erlebnis-Lern-Truck macht Station

Osterburken. Ob Datenschutz, Kryptowährungen oder Cybersecurity – die Digitalisierung stellt uns vor völlig neue Herausforderungen. Welche digitalen Schlüsseltechnologien unser Leben prägen, wofür sie gebraucht werden und welche Chancen, aber auch Risiken sie mit sich bringen, zeigt die Bildungsinitiative „expedition d – Digitale Technologien, Anwendungen, Berufe“.

Am Montag und Dienstag, 20. und 21. Dezember, lädt sie mit einem zweistöckigen Erlebnis-Lern-Truck die Schüler der Schule am Limes in Osterburken in die Welt der digitalen Technologien ein. Junge Tech-Coaches zeigen den Jugendlichen, wie sie die digitale Transformation später einmal beruflich mitgestalten können.