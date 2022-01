Igersheim. Mit interessanten Kursangeboten startet die Volkshochschule in das neue Semester.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Zeit für mich – Techniken zur Entspannung: „Den Tag einfach ausklingen lassen“: Nach diesem Motto könnte verfahren, wer diesen Kurs besucht hat. Dieser bietet einen Querschnitt durch verschiedene Entspannungsmethoden wie progressive Muskelentspannung, Autogenes Training, Meditation und Klangschalen.

Durch mehrere aufeinanderfolgende Entspannungseinheiten schaffen sich die Teilnehmer einen entspannten Tagesausklang. Ab Dienstag, 1. Februar, von 18.30 bis 20.30 Uhr mit Mirjam Rögner-Schneider; Erlenbachhalle, Seminarraum, drei Termine.

„Yoga am Morgen: „Jeder Mensch kann Yoga üben – solange er atmet“ (Sri K. Pattabhi Jois)“. Das Yoga am Morgen beginnt mit Atemübungen (Pranayamas) und anregenden Körperübungen (Asanas) bis hin zum Sonnengruß (Surya Namaskar), die in diesem Kurs vermittelt werden. Ab Donnerstag, 10. Februar, von 9 bis 10.30 Uhr mit Beatrix Rieger. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht Schwangere): Sie sind eine sinnvolle Ergänzung der Geburtsvorbereitung. Im 30 Grad warmen Wasser kann der Körper gut entspannen. Es werden Bänder und Gelenke weniger belastet als beim Trockentraining. Die Durchblutung wird unterstützt und der Kreislauf angeregt, wodurch mehr Sauerstoff ins Blut gelangt. Diese bessere Durchblutung kommt auch dem Baby zu Gute. Besonderen Spaß bereitet der Kurs auch Paaren, die gemeinsam entspannen und abtauchen möchten. Ab Freitag, 18. Februar von 11 bis 11.45 Uhr mit Nelja Balles; Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Informationen und Anmeldung möglich in Igersheim: Irmgard Heinen unter Telefon 07931/492121; Weikersheim: Barbara Wirth unter Telefon 07934/9937620; Niederstetten: Sabrina Schürger unter Telefon 0152/38927077; Geschäftsstelle Bad Mergentheim unter Telefon 07931/574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de.