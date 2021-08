Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stationenpfad „Tacheles – Zivilcourage und Toleranz“ - Der Stationenpfad wird am 14. Oktober offiziell seiner Bestimmung übergeben / Kosten aktuell bei 185 000 Euro Niederstettener „Tacheles-Pfad” wird am 14. Oktober eröffnet

Ein Blick in die Vergangenheit, wie er sein soll: Lebendig, spannend, zum Nachdenken anregend, ohne erhobenen Zeigefinger und mit Bezug zur Gegenwart. Das will der Niederstettener „Tacheles-Pfad“ sein. Er wird am 14. Oktober eröffnet.