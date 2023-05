Aub. Im Fränkischen Spitalmuseum Aub findet am Sonntag, 7. Mai, ein musikalischer Spitalmarkt statt. Das Programm in der Übersicht: 11 Uhr Musikalischer Frühschoppen mit den Marktmusikanten Gelchsheim, 14 Uhr Ausstellungseröffnung „Laterne = Toilettenpapier“; 15 Uhr Musik am Nachmittag mit dem Trio Calando; 17 Uhr Gitarrenkonzert mit Malte Vief.

Die 17 Musiker der Seniorenkapelle der Marktmusikanten Gelchsheim sind zwischen 50 und 80 Jahre alt. Sie besteht seit 2004 und feiert im nächsten Jahr 20-jähriges Bestehen. Die Gelchsheimer Marktmusikanten spielen überwiegend Böhmische Blasmusik. Dirigent der Kapelle ist Roland Schiffert. Die Ausstellung „Laterne = Toilettenpapier“ wird um 14 Uhr im Spitalmuseum eröffnet. Veranstalter: Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg, Fachstelle für pflegende Angehörige. Die Ausstellung beinhaltet über Jahre gesammelte Notizen (auf dem Boden, zwischen den Büchern, dem Nachtschränkchen, im Papierkorb, unter dem Kopfkissen, im Ärmel…) von Seniorinnen und Senioren. Es sind Notizen, geschrieben von ganz unterschiedlichen Menschen. Hinter jeder einzelnen Notiz steht eine Geschichte, eine Frage, eine ganz bestimmte Situation, ein Bedürfnis, eine Unsicherheit und bestimmt auch eine Hoffnung. Vor allem aber steht hinter jeder Notiz ein fühlender Mensch: Ein Mensch mit Demenz. Die Musik am Nachmittag beginnt um 15 Uhr mit dem Trio Calando. Die Konzerte mit klassischer Musik sind ein besonderes Dankeschön des Stifters Erich Fischer an die Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Seine gemeinnützige Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation hat schon seit 1996 über 13 200 Musiknachmittage für rund eine Million begeisterte Seniorinnen und Senioren in ganz Deutschland organisiert. Ausführende sind Stefanie Kuhn, Sopran; Birgit Saemann, Violoncello und Christoph Reuter, Violine. Ein Gitarrenkonzert mit Malte Vief beginnt um 17 Uhr. In seinem neuen Programm spielt Malte Vief neue Kompositionen auf fünf verschiedenen Gitarreninstrumenten. Ohne Rücksicht auf stilistische Grenzen zeichnet der Musiker musikalische Bilder, die aus dem Leben erzählen, den Hörer berühren und ihn in eine andere Welt entführen.