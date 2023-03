„Liederkranz“ hat bewegte Zeiten hinter sich

Vorbachzimmern. Der Gesangverein Liederkranz Vorbachzimmern hat bewegte Zeiten hinter sich. Neben der Coronapause musste er in den vergangenen Jahren zwei Chorleiterwechsel verdauen. Dennoch sind rund 30 Sängerinnen und Sänger noch aktiv dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Hauptversammlung blickte der Verein auf die vergangenen beiden Jahre zurück. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jochen Schmidt fasste Schriftführer Werner Striffler die Aktivitäten seit der letzten Hauptversammlung zusammen. Er berichtete von den ersten Proben nach Corona, die in der Turn- und Festhalle mit gebührendem Sicherheitsabstand abgehalten wurden.

Mit der Zeit habe sich die Lage entspannt, so dass ein internes Sommerfest, Weihnachtsfeiern, der Auftritt beim Weihnachtsmarkt in Niederstetten 2022, die Begleitung eines vorweihnachtlichen Gottesdienstes und die Dorfweihnacht möglich waren. Letzte Höhepunkte waren die weitgehend ausverkauften Theaterveranstaltungen zu Jahresbeginn 2023, die zusammen mit dem TSV und vor allem mit dem engagierten Team rund um Spielleiter Bernd Schuch durchgeführt wurden.

Mehr zum Thema Hauptversammlung Ehrungen beim Bettinger Gesang-Verein Mehr erfahren

Kassiererin Sabine Frank berichtete über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse des Vereins. Martina Hammel bescheinigte ihr eine saubere und einwandfreie Kassenführung. Im Rahmen der einstimmig erteilten Entlastung sprach Gerhard Hauf, Ortsvorsteher und Ehrenvorsitzender des Gesangvereins, ein Grußwort. Er verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass weitere Sängerinnen und Sänger gewonnen werden und der Fortbestand des Chores so gesichert werden könne. Mit dem neuen Chorleiter Peter Ruppert sei „ein echter Profi“ als neuer Chorleiter gefunden worden.

Eben jener Peter Ruppert bereitet den Chor auf den anstehenden Liederabend am 15. April in der Halle in Vorbachzimmern vor. Das Konzert findet dann schon unter der in Teilen erneuerten Vereinsführung statt.

Der Vorsitzende bleibt aber der alte: Jochen Schmidt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Jennifer Mangold-Mohr stellte ihr Amt zur Verfügung. Ihr Nachfolger ist Günter Hammel.

Als Schriftführer bleibt Werner Striffler ebenso erhalten wie Sabine Frank als Kassiererin. Die Kasse prüfen Martina Hammel und Friedrich Thorwarth, der Hilde Frank ablöst, die das Amt lange Jahre gewissenhaft begleitet hatte.

Als Notenwartinnen bleiben Hildegard Mayer und Carmen Thorwarth im Amt. Fahnenträger bleibt in Doppelfunktion der stellvertretende zweite Vorsitzende Günter Hammel.

Dem Beirat gehören in den nächsten beiden Jahren neben dem Vizechorleiter Wilhelm Mohr wie bisher Martina Trump-Koch und Carmen Thorwarth – und neu Eva Waldmann und Heike Eifert – an. Renate Henn trat nicht mehr zur Wiederwahl an, Günter Hammel wechselte in den Vorstand.