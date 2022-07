Hohenlohekreis beim Stadtradeln deutlich über Vorjahresregebnis

Hohenlohekreis. In den ersten beiden Wochen der Aktion „Stadtradeln“ im Hohenlohekreis wurden rund 327 000 Kilometer erradelt. „Im Vergleich zur ersten Woche ergibt dies eine Steigerung von rund 167 000 Kilometern“ freut sich die Radwegebeauftragte des Hohenlohekreises, Yvonne Hoffmann. „Mit 269 Teams haben wir aktuell auch bereits deutlich mehr als im gesamten Aktionszeitraum 2021“ so Hoffmann. Die Gesamtwertung führt derzeit das Team Gemü mit 69 aktiven Radlerinnen und Radlern und 13 542 Kilometern an.

Im Wettbewerb für die Teams, welche am meisten Kilometer pro Mitradelnden zusammenbringen, werden alle Teams ab 15 Mitradelnden in den Kategorien Schule, Verein, Unternehmen und Sonstige gewertet. Dabei führt derzeit das Team Möglingen mit 26 aktiven Radlerinnen und Radlern und einer Fahrleistung von 312,7 km pro Kopf, dicht gefolgt vom AOK-Radtreff mit 17 Radelnden und einer Fahrleistung von 312,0 km pro Kopf.

Bei den Schulen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Das Team Ganerben Gymnasium mit 63 Radelnden und das Team GSOE-SMV mit 20 Radelnden liegen mit einer Fahrleistung von 101,8 Kilometern pro Kopf gleich auf. Direkt dahinter folgt die Pestalozzi-Schule Pfedelbach mit 55 aktiven Radlern und einer Fahrleistung von 100,6 Kilometern pro Kopf.