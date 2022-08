Heeresflieger beenden Mali-Einsatz

Niederstetten/Faßberg. Knapp ein Jahr nach der Verabschiedung der Hubschraubereinsatzstaffel „Mali“ in den Auslandseinsatz nach Mali/Afrika feiern die Heeresflieger den erfolgreichen Abschluss ihrer „Minusma“-Verpflichtung.

Mit einem Appell Anfang September wird die Leistung der Soldatinnen und Soldaten auf dem Fliegerhorst Faßberg in Niedersachsen gewürdigt. Besondere Anerkennung erfahren sie laut einer Pressemitteilung der Bundeswehr durch den stellvertretenden Inspekteur des Heeres.

Rückblick

Es war ein Doppelappell im September des vergangenen Jahres, der das Ende des Hubschraubereinsatzes in Afghanistan und den unmittelbar darauf folgenden Beginn der UN-Mission der Hubschraubereinsatzstaffel „Mali“ symbolisierte. In Anwesenheit geladener Gäste verabschiedete Brigadegeneral Ulrich Ott, Kommandeur Kommando Hubschrauber, die Heeresflieger aus Faßberg und Niederstetten in den bevorstehenden Einsatz im westafrikanischen Mali. Der Auftrag der Heeresflieger lautete, die luftgestützte Rettungskette des „Minusma“-Einsatzes sicherzustellen und Transportaufträge der UN zu erfüllen. Diesen Auftrag haben die Heeresflieger nach Mitteilung der Bundeswehr „mit Bravour erfüllt“, nachdem sie ihn am 1. Dezember 2021 mit der Meldung ihrer Einsatzbereitschaft übernommen hatten. Sechs Monate waren sie vor Ort, flogen unzählige Transport- und Medevacflüge mit dem Transporthubschrauber NH-90, bevor sie am 30. Juni 2022 durch CH-53 der Luftwaffe abgelöst wurden und nach Deutschland zurückkehrten.

Den würdevollen Abschluss findet dieser Einsatz nun dort, wo er symbolisch für die Heeresflieger begonnen hatte – auf dem Fliegerhorst in Faßberg; erneut begleitet durch geladene Gäste, deren Anerkennung den angetretenen Soldatinnen und Soldaten gilt.

Der stellvertretende Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Johann Langenegger, verleiht dem Leitverband des Einsatzes deutscher Hubschrauberkräfte in Mali, dem Transporthubschrauberregiment 10 „Lüneburger Heide“ aus Faßberg, sowie dem Schwesterverband aus Niederstetten, Transporthubschrauberregiment 30, erstmalig in der Geschichte der Bundeswehr das Fahnenband „Einsatz“. bw