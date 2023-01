Feuerwehr durchlebt Höhen und Tiefen

Adolzhausen. Nach drei Jahren Zwangspause ist es wieder soweit: Die Landjugend Adolzhausen spielt das Theaterstück „Der Grillclub mit dem roten Auto“. Umgesetzt wird das Stück von einer achtköpfigen Theatergruppe unter der Leitung von Regisseur Günter Wagner. Es geht um eine kleine Feuerwehrgruppe, die unter der Leitung des neuen Kommandanten einige Höhen und Tiefen durchlebt. Spieltermine sind am Samstag, 11., Freitag, 17., Samstag, 18., Freitag, 24. und Samstag, 25. Februar sowie am Samstag, 11. März in der Festhalle. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet ab Montag, 16. Januar, täglich ab 8 Uhr unter Telefon 07932/60123. Bild: Landjugend

