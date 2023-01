Fette Party mit der Band „Lost Eden“ zum Abschluss der Rossmarkts in Niederstetten. Die Musiker um die Frontsänger Timo Wörrlein und Katjana Fuchs lieferten in der Alten Turnhalle eine beeindruckende Bühnenshow ab – an die 600 Konzertbesucher nutzten die Gelegenheit bei aktuellen Hits und einer feurigen Rammstein-Show abzufeiern. Für den reibungslosen Ablauf sorgte der Landjugend-Ausklinker

...