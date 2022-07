„The Winner Takes It All ist unser Abiturmotto und genau so fühlen wir uns, jetzt, nachdem wir das Zeugnis amtlich in den Händen haben. Wir, die Gewinner des Jahres 2022 an der Freien Schule Anne-Sophie“, so verkündete es freudestrahlend Emma Brunner, die Sprecherin des Abiturjahrganges 2022, in ihrer Rede. Mit der niveauvollen Feier in der Aula zelebrierten die 37 Absolventen mit den

...