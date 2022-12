Eine tolle Entwicklung betont

Niederstetten. Mitglieder, Partner und Freunde des VdK-Ortsverbands Niederstetten trafen sich zur Adventsfeier, die nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Rose Frank und dem Tischgebet durch Pfarrer Layer mit einem gemeinsamen Essen begann.

Gut gestärkt ging es dann zur Hauptversammlung über. Nach der Totenehrung durch die Frauenbeauftragte Christa Petersik erhielten wir im Grußwort des VdK-Kreisvorsitzenden Werner Seeger interessante Informationen über die sozialrechtliche Arbeit des VdK, wie beispielsweise die Millionen von Euro, die für Mitglieder in Deutschland erstritten werden konnten. Auch, dass der Verband schnell reagierte, damit auch die Rentner die 300 € Energiekostenzuschuss bekommen.

Wenn man die Zahl der Medizin-Studierenden betrachtet, 75 Prozent sind übrigens Frauen, sind die Aussichten auf genügend Ärzte schlecht. Kreisvorsitzender Seeger endete mit dem Spruch von Thomas Alva Edison: Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist, es noch einmal zu versuchen.

Herr Michler überbrachte das Grußwort der Stadt Niederstetten, in dem er betonte, dass der VdK und die Stadt etliche Berührungspunkte haben, zum Beispiel in der Sozialarbeit, im Wohnungsbau, speziell in der Barrierefreiheit – aber auch Themen wie der ÖPNV und die Frage, wie man zu Ärzten kommt.

Kräftig mit anpacken

Der Hausherr, Ortsvorsteher Gerhard Hauf, entbot ein herzliches Willkommen und betonte die tolle Entwicklung des VdK. Er unterstrich, dass das Erreichen von Zielen nur möglich ist, wenn alle kräftig mit anpacken.

Pfarrer Keck bedankte sich für die Einladung mit einer kurzen Geschichte aus dem Büchlein: „Die Wasserträger Gottes“ von Mànes Sperber. Er gab auch den Hinweis, den Mund im rechten Moment zu schließen, denn im Lärm findet Gott oft den Weg nicht zu uns.

Nach den Berichten der Schriftführerin, der Kassiererin und der Kassenprüfer konnte die Entlastung der Vorstandschaft durch Ortsvorsteher Gerhard Hauf erfolgen. Einstimmig in den neuen Vorstand gewählt wurden: Rose Frank als Vorsitzende, Harald Ehnes als Stellvertreterin, Christa Engelfried, Sigrid Hoffmann-Werner, Christa Petersik, Sigrid Pritzkow, Uschi Dembinski, Margot Busch, Anja Müller, Irmgart Emmert

Durch den Kreisvorsitzenden Werner Seeger und die Vorsitzende Rose Frank wurden für über zehn Jahre Mitgliedschaft Rosamunde Kütt, Maria Ammon, Karl Reinhold Herrmann, Herrmann Balbach, Karl-Heinz Hämmelmann mit der silbernen Ehrennadel des VdK ausgezeichnet.

Christa Petersik und bisherige Uschi Dembinski wurden mit Urkunde und goldener Ehrennadel des VdK für über 10 Jahre Arbeit im Vorstand ausgezeichnet. Nach diesem offiziellen Teil konnten sich die Gäste mit Weihnachtsliedern, gespielt von Frau Gebhardt an der elektronischen Orgel, und einem Gedicht, vorgetragen von Margot Busch, auf Weihnachten einstimmen lassen. Der VdK-Ortsverband Niederstetten wünscht allen Mitgliedern, Partnern und Freunden eine schöne Adventszeit.

Die nächste Veranstaltung ist das Steak-Essen am 18. Januar beim „Meisenbauer“ in Herrenzimmern. Anmeldung bitte bei Rose Frank unter 07932/8017. vdk