Cara bieten Irish Folk vom Feinsten

Niederstetten. Cara gehören zu den international bekanntesten und erfolgreichsten Bands des New Irish Folk. Bereits zwei Mal haben sie den Preis der Irish Music Awards erhalten. Sie verweben moderne Einflüsse und eigenes Songwriting mit den traditionellen Wurzeln des Irish Folk. Am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr sind sie in der Alten Turnhalle in Niederstetten zu Gast.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Cara steht für die gelungene Verbindung von Gesang mit rasanten irischen Instrumentalstücken auf höchstem Niveau. Die Gruppe hat einen eigenen, unverwechselbaren Stil geschaffen, in dem perfekter, handgemachter Irish Folk dezent um Einflüsse aus der Folk- und Popmusik bereichert wird. Cara klingt enorm abwechslungsreich. Abgerundet durch die charmant-humorvolle Präsentation garantiert ein Abend mit Cara höchsten musikalischen Genuss und beste Unterhaltung. Die Irish schreibt über Cara: „Sie begeben sich mutig dahin, wo andere sich nicht hinwagen“ und würdigt so die musikalische Eigenständigkeit und Kreativität der Band. Das Irish Music Magazine titelt: „... a world class band in top form!“ Nicht nur die Kritiker sind begeistert, Cara kommt auch beim Publikum bestens an.

Karten sind online unter www.okticket.de oder in der Städtischen Mediothek, Telefon 07932/60032, mediothek@niederstetten.de erhältlich.