Bei vielen Laufevents am Start

Niederstetten. Die achte Jahreshauptversammlung des „steide-runners e.V.“ fand im „Gasthaus zum Löwen“ in Niederstetten statt.

Nach der Begrüßung erstattete Vorsitzender Armin Zipf seinen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem viele Laufevents stattfanden, an denen Mitglieder des Vereins teilgenommen haben. Weitere Höhepunkte waren eine gemeinsame Müllsammelaktion in Niederstetten, die erneute Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ sowie die Anschaffung neuer Laufkleidung.

Auch 2022 war der Verein solide finanziert, was der Bericht des Kassiers Ronny Grosser ergab. Die Kassenführung wurde von Elke Striffler und Oliver Geier geprüft und für in Ordnung befunden. Für die geleistete Arbeit wurde der Vorstand entlastet. Die beiden Kassenprüfer wurden bei der anschließenden Wahl in ihren Ämtern bestätigt.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden Anträge und Anregungen rege und konstruktiv diskutiert. Einstimmig wurde die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 1. März 2024 beschlossen. Somit erhöht sich der Jahresbeitrag für Familien auf 40 Euro, für Erwachsene auf 24 Euro und für Kinder bis 14 Jahre auf elf und für Jugendliche und Studenten auf 14 Euro.

Zum Abschluss erfolgte ein Ausblick auf die kommenden Monate, für die unter anderem eine gemeinsame Unternehmung (beispielsweise ein Ausflug in den Kletterwald bei Rothenburg), eine Müllsammelaktion und die Teilnahme an Läufen geplant sind.