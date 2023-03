Aktuell folgt in der Gollachgemeinde Bieberehren eine Baumaßnahme der nächsten. Nach Sanierung/Umbau des Anwesens in der Hauptstraße 39 und der Glasfaserkabel-Verlegung folgen nun die Erschließung des neuen Baugebietes „Am Schirm“ und die Sanierung des Abwasserkanals. Nachdem der Gemeinderat die Erschließungskosten für das geplante Baugebiet in Höhe von insgesamt 2,081 Millionen Euro inklusive

...