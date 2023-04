79-Jährige fährt in Niederstetten gegen Hauswand

Niederstetten. Vermutlich weil sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, kollidierte eine 79-Jährige am Mittwoch mit ihrem Audi Q5 mit einem Haus in Niederstetten. Die Frau war gegen 10 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und beschleunigte ihr Fahrzeug plötzlich stark. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi fuhr gegen eine Hauswand, an der ein Zigarettenautomat angebracht war. Beim Aufprall wurden ein Fenster des Gebäudes, der Automat sowie das Auto beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die 79-Jährige blieb unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1