Mitgliederzuwachs in Pandemiezeiten

Mudau. Wie sehr Corona die Sportvereine beeinflusst hat, zeigten im Rahmen der 35. Jahreshauptversammlung der TSG Reisenbach/ Mudau im Restaurant „Genuss am Golfpark“ unter anderem die extrem kurzen Berichte aller Ressortleiter.

Wettkämpfe hatten nicht stattgefunden, das vielfältige Bewegungsangebot der Turn- und Sportgemeinschaft Reisenbach/Mudau bietet unglaublich interessante, innovative und vielseitige Sportstunden an, von denen 2021 aber nur wenige, und die unter Pandemiebedingungen stattfinden konnten. Auch längere Wanderungen, für die eine Autofahrt zum Startpunkt notwendig gewesen wäre, waren nicht machbar.

Dennoch gehört die TSG zu den wenigen Vereinen, die sogar einen Mitgliederzuwachs auf 1132 zum 1. Januar 2022 verzeichneten. Wie dem Bericht der Vorsitzenden Anette von Wedel – vorgetragen von Schatzmeister Stefan Galm – zu entnehmen war, sorgen rund 30 qualifizierte und motivierte ehrenamtliche Übungsleiter und Helfer für tägliche Turnstunden im Mutter-Kind-, Kinder- und Geräteturnen in der Odenwaldhalle, für abendliche Gymwelt-Bereiche in Entspannungsgymnastik, Fitness Mix-Stunden, Step Aerobic, Pilates und Körperbalance, Bubenturnen in der Schulturnhalle Mudau, zahlreiche Kurse im Outdoorbereich. In Reisenbach trainierten neben den Windelflitzern, Gymnastik- und Fitmix-Gruppen, in Schloßau die Wassergymnastik und Yoga-Anhängerinnen, in Steinbach die Männersportgruppe und bei der Grundschule Mudau die Sportabzeichen-Abnahme in Kooperation mit dem TSV Mudau.

Die interessanten Sonntagswanderungen (acht bis zwölf Kilometer) mit dem Ehrenvorsitzenden Alfred Czech seien auch in der Corona-Zeit gut angenommen worden, was man auch für die größeren Bergwanderungen mit Jürgen Ziegler wieder hofft. Die Übungsleiterinnen Dorothea Köhler und Anette von Wedel waren auf Fortbildungen zu Lizenzverlängerung auf Main-Neckar-Turngau- und BTB-Ebene, den Lehrgang für Gerätturnen haben Katja und Josefine Schäfer, Stefanie, Jette und Liv Frankenberger sowie Christine Söhner absolviert und Hanna Kugler habe die Übungsleiter-C-Lizenz „Profil Kinder“ bestanden. Präsent war man auf dem Landesturntag in Forst, bei der 75-Jahr-Feier des Sportkreises Buchen, der MNTG-Sitzung in Aglasterhausen und beim Sportkreistag in Hardheim.

Schatzmeister Stefan Galm berichtete über einen zufriedenstellenden Kassenstand, zu dem Kassenprüfer Theo Grimm keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatte.

Keine Wettkämpfe

Gabi Schäfer hatte in ihrer Zeit als Ressortleiterin für Wettkampfsport wohl den absolut kürzesten Bericht, weil keine Wettkämpfe stattgefunden hatten. Ähnlich erging es Jürgen Ziegler als Ressortleiter für Freizeit- und Gesundheitssport, der nur die Sonntagswanderungen von Alfred Czech bestätigen konnte.

Lediglich Sportabzeichen-Prüferin Miriam Schäfer konnte für ihre Kollegen Tina Söhner und Paul Scheuermann vom TSV Mudau von 21 Sportabzeichen (ein Mal Bronze, vier Mal Silber und 16 Mal Gold in der Altersspanne neun bis 81 Jahre) berichten, weil dies im Freien unter Pandemiebedingungen stattfinden konnte. Die höchsten Wiederholer waren dabei Otto Czech (38 Mal) sowie Waldi (36) und Christa Gimbert (31), stolz war man aber auch auf drei „Ersttäter“.

Nach diesen Berichten fiel die Entlastung des Gesamtvorstands seitens der Mitglieder auf Antrag von Theo Grimm – auch als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit – ebenso einstimmig aus wie die Bestätigung zu den Wahlen des Jugendvorstands mit der Vorsitzenden Liv Frankenberger, Stellvertreterin Josefine Schäfer, Kassenwartin Ilka Schäfer, Protokollantin Jette Frankenberger, Ressortleiterin Öffentlichkeitsarbeit Pia Moser, Ressortleiterin Freizeit Lena Farrenkopf, Ressortleiterin Wettkampf Ilka Schäfer, Beisitzerin Ina Moser.

Mit Dank, Urkunde und Ehrennadel in Silber für 25 Jahre treue Mitgliedschaft würdigte Stefan Galm im Anschluss Ann-Christin Thier, Anna Lena Friedel, Klaus Friedel, Pratima Sahyal-Weimer, Katinka Moser, Anna Reibel, Marco Neubrandt, Irena Scholl, Paula Hauk, Petra Scharmann Ann-Kathrin Rechner, Chayanee Linz, Angelika Schäfer und Nadine Schäfer.

In den Grußworten von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Ortsvorsteher Walter Thier wurde die hohe Achtung vor der gewaltigen ehrenamtlichen Arbeit dieses größten örtlichen Vereins deutlich, der wirklich alle zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten der Gemeinde zum Wohle der Bürger nutzt und hervorragende Arbeit in einem vielfältigen Programmangebot und toller Kooperation leistet. Nicht umsonst habe dieser Verein steigende Mitgliederzahlen in allen Altersklassen zu verzeichnen. Dieses vielfältige Angebot kann zeitnah im Amtsblatt und unter www.tsg-reisenbach.de eingesehen werden. L.M.