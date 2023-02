Neustart nach Corona-Einschränkungen gemeistert

Messelhausen. Die Mitglieder des Kirchenchors St. Burkhard Messelhausen trafen sich zur Generalversammlung mit Neuwahlen im Gemeinderaum im Baukeller Messelhausen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Karola Kuhn wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schriftführerin Maria Fiedler berichtete über die letzten Jahre, die stark von den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt waren. So musste der für März 2020 geplante Liederabend zum 30- jährigen Bestehen des Chores kurzfristig abgesagt werden, Proben fanden nicht mehr statt, in den Gottesdiensten durfte nicht mehr gesungen werden. Nach der Lockerung der Coronabeschränkungen trafen sich die Chormitglieder Edith Lang-Kraft, Monika Härtig, Karola Kuhn und Elmar Schömig zu gemeinsamen Proben und gestalteten als Quartett die Gottesdienste . Proben mussten unter Einhaltung der Abstandsregeln im Sportheim und in der Kirche stattfinden, bis endlich im Laufe des letzten Jahres wieder der normale Probenbetrieb aufgenommen werden konnte. Zur großen Freude aller Musikfreunde fand am 11. Dezember letzten Jahres das traditionelle Adventskonzert der Musikkapelle und des Chors nach zweijähriger Unterbrechung wieder statt. Seit Januar probt der Chor nun wöchentlichen im Baukeller.

Chorleiterin Edith Lang-Kraft bezeichnete die Coronabeschränkungen als große Herausforderung für den Chor, durch das Wegfallen der regelmäßigen Proben und das Verbot in den Gottesdiensten zu Singen haben die Stimmen doch sehr gelitten. Um so wichtiger sei es nun, dass wieder alle Mitglieder regelmäßig zu den Proben kommen, damit für die Feste des Kirchenjahres und anstehende Auftritte geübt werden kann. Nur könne das erreichte Niveau gehalten und neue Stücke erarbeitet werden.

Für besonders häufige Probenbesuche erhielten Elmar Schömig, Christa Sack und Karola Kuhn ein Präsent, ebenso die Mitwirkenden des Quartetts, die sich zu 14 zusätzlichen Proben trafen.

Regina Rothengast trug den Kassenbericht vor, der einen positiven Bestand auswies. Die Kassenprüfer Margot Schmitt und Elmar Schömig bestätigten eine übersichtliche und sehr gewissenhafte Kassenführung.

Auf Antrag des Ortsvorstehers Hans-Christian Braun wurden Vorstand und Kassenwart entlastet. Er leitete auch die Neuwahlen. Alle Amtsinhaber stellten sich wieder zur Verfügung und wurden einstimmig gewählt. Vorsitzende Karola Kuhn, Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende Maria Fiedler, Kassenwart Regina Rothengast, Notenwart Hanna Walter, Beisitzer Elmar Schömig, Petra Scherer, Inge Kuhn und Kassenprüfer Margot Schmitt und Elmar Schömig.