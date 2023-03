Neue Ausstellung in der Galerie „das auge“ in Lauda

Lauda. „Weinkultur tritt Kunstkultur“, eine passende Feststellung zu der neuen Ausstellung in der Galerie „das auge“. Dort präsentiert der Kunstkreis Lauda-Königshofen Werke von Margit Müller, Manu Giordanelli und Herta Heinrich zum Thema Wein in all seinen Facetten – ob Trauben, Fässer, Landschaften – eine interessante Stilmischung zwischen dekorativer, naturalistischer und abstrakter Malerei – „eingefangen“ nicht nur von den drei Malerinnen, auch mit zusätzlichen Akzenten durch dazwischen „eingestreute“ Bilder von Harald Schmaußer, Rudi Neugebauer und Gunter Schmidt. Auf Schmidts bekannt kurzweilige Grußrede dürften sich die Gäste schon vorab freuen. Die Ausstellung wird am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr eröffnet und ist bis 30. April sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. irg/Bild: Jung

