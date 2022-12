Einstimmung auf Weihnachten

Oberbalbach. Beste Stimmung und sehr gute Besucherfrequenz waren beim 17. Adventsmarkt in Oberbalbach zu verzeichnen, der heuer nach zweijähriger Corona bedingter Pause wieder von der örtlichen Musik- und Feuerwehrkapelle veranstaltet werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Pfarrhof wurden an Ständen sowohl zahlreiche Anregungen und Ideen für Weihnachtsgeschenke angeboten. Jede Menge kleine Geschenke verteilte der Nikolaus speziell an die kleinen Weihnachtsmarktgäste. Danach sorgte wie üblich ein Ensemble der Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach mit klassischen und modernen Advents- oder Weihnachtsliedern für festliche Umrahmung und Unterhaltung.

Im Pfarrsaal rundeten handgeschriebene Advents-, Weihnachts- und Grußkarten sowie Darbietungen eines Bläserquartetts der Musik- und Feuerwehrkapelle das Programm des Adventsmarktes ab.

Darüber hinaus gibt es in Oberbalbach noch weitere Angebote zur Advents- und Weihnachtszeit. Auch in diesem Jahr hat das Gemeindeteam in Zusammenarbeit mit etwa 20 Familien einen Krippenweg organisiert. Bis mindestens zum 19. Dezember sind wieder vielfältige Darstellungen der Geburt Jesu bei einem Rundgang durch den Ort zu sehen.

Zum Teil werden die Krippenmotive auch über die Weihnachtsfeiertage ausgestellt bleiben. Eine Übersicht über die Verteilung der Stationen im Dorf befindet sich im Schaukasten an der Kirche. Zudem liegen entsprechende Flyer in der St.-Georgs-Kirche und beim Dorfladen der Bäckerei Bächtle aus. Digital ist der Flyer auf der Homepage der Seelsorgeeinheit (www.kath-lauda-koenigshofen.de) unter der Rubrik „Advents- und Weihnachtsangebote“ zu finden.

In unmittelbarer Nähe zu der jeweils ausgestellten Krippe befindet sich ein Stempel, mit dem die Kinder im Flyer oder in der ausgedruckten Veröffentlichung auf der Internetseite pro Station besiegeln können und zu den Öffnungszeiten der Bäckerei Bächtle bei Vorlage des Flyers – solange Vorrat reicht – eine kleine Süßigkeit erhalten.

Am Mittwoch, 14. Dezember, gestaltet der Frauenkreis St. Georg um 18 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche eine Adventsandacht. Darüber hinaus präsentiert das Gemeindeteam am Samstag, 24. Dezember, um 16 Uhr eine Krippenfeier im Pfarrhof.