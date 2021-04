Edgar Dörr ist gestorben

Gerlachsheim. Im Alter von 69 Jahren erlag der Gerlachsheimer Unternehmer Edgar Dörr seiner schweren Erkrankung.

Dörr wurde am 17. Oktober 1951 geboren. Schon in jungen Jahren mussten er und sein Bruder Eberhard Verantwortung übernehmen. Nach dem frühen Tod des Vaters 1965 stand für die Söhne, damals 13 und neun Jahre alt, fest, den 1913 gegründeten Familienbetrieb fortzuführen. 1966 begann Edgar Dörr seine Lehre im eigenen Unternehmen. Es folgte 1973 die Kfz-Meisterprüfung. Im selben Jahr heiratete er seine Frau Helga, die beiden Söhne Daniel und Markus komplettierten die junge Familie.

Im Alter von 69 Jahren ist der Gerlachsheimer Unternehmer Edgar Dörr gestorben. © Dörr

Beruflich forderten mehrere Umbrüche in der Firmengeschichte die beiden jungen Unternehmer. Marktbedingte Veränderungen in der Vertriebsstruktur der Lieferanten sowie die Globalisierung in der Landwirtschaft zwangen immer wieder, neue Märkte zu erschließen, etwa als Generalvertrieb von Güldner Traktoren oder Massey-Ferguson. 45 Jahre lang war man Vertriebspartner für Fiat in der Pkw-Sparte. Seit 1995 hat man das Unternehmen auf den Vertrieb und die Montage von Systemstahlhallen umgestellt. Die Landmaschinenabteilung wurde 2005 an die ZG übergeben. Bis zur Rente 2015 führte Edgar Dörr zusammen mit seinem Bruder Eberhard das Unternehmen, wobei er vorrangig für den Kfz-Bereich zuständig war. Auch danach unterstützte er mit Rat und Tat bis kurz vor seinem Tod den Familienbetrieb. Gegenseitiger Respekt und Anerkennung standen für die Brüder und Unternehmer immer im an erster Stelle.

Fairness war für den Verstorbenen auch bei seinem Hobby wichtig, dem Tennisspiel. Aktiv in der Mannschaft und seit 1992 als stellvertretender Vorsitzender war er im Tennisclub bereits seit dessen Gründung engagiert. Außerdem kümmerte sich Dörr mit großem Einsatz um die Platzpflege. Materielle Güter spielten bei Edgar Dörr eine untergeordnete Rolle. Sonne und Wasser waren die Elemente, die er zum Glücklich sein brauchte. Diese fand er bevorzugt an seinem geliebten Gardasee.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet auf dem Gerlachsheimer Friedhof im Kreis der Familie statt. ana