Bushaltestelle in Ortsmitte war Thema

Messelhausen. Zu einem Bürgerrundgang mit der örtlichen Bevölkerung in Messelhausen traf sich die CDU-Fraktion im Vorfeld ihrer Fraktionssitzung.

Fraktionsvorsitzender Marco Hess betonte, dass es nun nach der Corona-Pandemie seit einiger Zeit wieder den regelmäßigen Wechsel durch alle Stadtteile gebe, auch um sich im Vorfeld interner Beratungen über aktuelle Themen und Anliegen zu informieren und mit den örtlichen Vertretern ins Gespräch zu kommen. Neben Ortsvorsteher Christian Braun und weiteren Ortschaftsräten sowie Stadträtin Dorothee Walter waren auch interessierte Bürger gekommen.

Themen in Messelhausen waren die weitere Nutzung des Baukellers für die Allgemeinheit, das neue Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte, welches die Fraktion stets aktiv unterstützt hatte, sowie Bauplätze auch in den kleineren Stadtteilen.

Keine kostspielige Lösung

Konkret wurde es auch bei Bürgeranliegen mit Blick auf eine im Raum stehende Verlegung der Bushaltestelle in der Ortsmitte. Kritik gab es auch deshalb, weil weder Ortschaftsrat noch Stadträtin in die bisherigen Gespräche eingebunden waren.

Eine kostspielige neue Lösung halte man für überzogen, so Dorothee Walter.

Es gelte für ihn, so Hess, hier eine pragmatische Verbesserung der Barrierefreiheit am bisherigen Standort an der Klostermauer zu finden. Dies unterstützte auch Ortsvorsteher Braun.

Ein weiteres aktuelles Thema griff die Fraktion in einem Antrag an die Stadtverwaltung auf. Mehrere Eltern meldeten sich in den letzten Wochen im Zuge der Fastnachtsveranstaltungen in den Stadtteilen und wiesen auf fehlende Wickelauflagen für Kleinkinder hin.

Ein Thema, das man pragmatisch und kostengünstig durch Montage von aufklappbaren Wickelauflagen lösen könne, so Stadtrat Fabian Bayer.

Er kenne die Wünsche von Eltern auch aus Oberlauda. Hier seien aus seiner Sicht aufklappbare Wickelauflagen eine schlanke und sinnvolle Ergänzung. Insbesondere in den öffentlichen Einrichtungen, die regelmäßig durch Veranstaltungen und Vereine belegt sind, würde sich das anbieten. cdu