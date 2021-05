Autohaus Lademann in Königshofen vergrößert Standort

Mit einem freien Handel für Gebraucht- aber auch Neuwagen ergänzt Hermann Lademann das Angebot seines VW-Autohauses. Auf dem Gelände des ehemaligen Sporthauses MuM in Königshofen will der Geschäftsführer dieses Projekt im Gewerbegebiet „Wöllerspfad“ in Kürze umsetzen. Sobald sich die Corona-Lage entspannt habe, könne der Verkauf beginnen, sagt Lademann. Damit wird neben dem VW-Autohaus

...