Rektor Udo Müller tritt zurück

Külsheim. Udo Müller wird ab 1. April kein Rektor mehr an der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim sein. der 49-Jährige teilte am Freitag in einem Rundschreiben den Eltern mit, dass er als Schulleiter zurücktreten wird. Zuvor hatte er schon das Lehrerkollegium sowie den Schulträger und das Schulamt in Künzelsau informiert.

Gegenüber unserer Zeitung nannte er „persönliche Gründe, die ihn zu diesem Schritt veranlasst haben. Der 49-jährige Königheimer hatte seinen Posten als Rektor der Bildungseinrichtung in der Brunnenstadt im August 2015 angetreten. red/Bild: Marinelli