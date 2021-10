Raum für „Häuslebauer“ geschaffen

Es gibt Platz für Häuslebauer. Gleich vier neue Baugebiete oder Bauabschnitte wurden in Külsheim erschlossen und nun offiziell übergeben.

Külsheim. In der Gesamtstadt Külsheim wurden am Dienstag gleich vier neue Baugebiete oder Bauab-schnitte nach Ende der Erschließungsarbeiten an die Stadt übergeben. Die Verantwortlichen in diver-sen Bereichen machten gemeinsam eine entsprechende Rundfahrt.

Nacheinander fuhr man den dritte Bauabschnitt im Neubaugebiet „Seeflürle“ in Külsheim, das Neu-baugebiet „Steinwiesen IV“ in Steinbach, den dritten Bauabschnitt im Neubaugebiet „Vorderes Lehen“ in Hundheim sowie den zweiten Bauabschnitt im Neubaugebiet „Hinterm Dorf“ in Uissigheim an. Bür-germeister Thomas Schreglmann fasste die Gedanken über diese Entwicklung zusammen: „Wir haben für unsere Bauplätze in Külsheim und in den Ortsteilen eine große Nachfrage.“

Schöne Lagen

Schreglmann sagte, von daher seien weitere Baugrundstücke geschaffen worden, um diese Nachfrage erfüllen zu können. Die Baugrundstücke seien landschaftlich schön gelegen und hier, im Gegensatz zu den größeren Städten, auch bezahlbar. In Külsheim und seinen Ortsteilen lasse es sich gut leben, auch weil die Infrastruktur passe. Die Brunnenstadt sei über die A 3 und die A 81 gut angebunden. Bei der steigenden Zahl von Homeoffice-Arbeitsplätzen sei es wichtig, alle Bauplätze gleich mit einem Glasfaseranschluss auszustatten.

Der Bürgermeister sprach ein großes Dankeschön aus an alle, welche an den gelungenen Maßnahmen ihren Anteil hatten. Er nannte das Ingenieurbüro Sack & Partner (Tauberbischofsheim), die Mitarbeiter des Stadtbauamtes, die bauausführende Firma Boller-Bau (Tauberbischofsheim), das Stadtwerk Külsheim, den Gemeinderat der Stadt Külsheim sowie die jeweiligen Anlieger, die durch Sperrungen und die Baustelle beeinträchtigt worden seien. Schreglmann ergänzte, es habe optimal geklappt.

Im Neubaugebiet „Seeflürle“ in Külsheim sind im dritten Bauabschnitt zwölf Bauplätze erschlossen worden, der Quadratmeterpreis liegt bei 140 Euro. Die Kosten der Erschließung betragen hier rund 173 000 Euro für den Straßenbau und etwa 170 000 Euro für die Abwasserbeseitigung. Die Erschlie-ßungsstraße „Erlenweg“ wurde um etwa 65 Meter in westliche Richtung verlängert, nach zirka 30 Metern sowohl in nördlicher als auch in südlicher Richtung eine Stichstraße erstellt. Beide Stichstraßen sind reine Anliegerstraßen. Die Straßen wurden voll ausgebaut. Dieser Bauabschnitt ist an das bestehende Mischwassersystem angeschlossen. Baubeginn war im Frühjahr 2021, Bauende im Sommer 2021.

Beim Neubaugebiet „Steinwiesen IV“ in Steinbach sind nun fünf Bauplätze erschlossen, der Quadratmeterpreis liegt hier bei 115 Euro. Die Kosten für den Straßenbau liegen bei rund 100 000 Euro, jene zur Abwasserbeseitigung bei etwa 155 000 Euro. Die Erschließungsstraße wurde von der bestehenden Straße „Im kleinen Steg“ in östlicher Richtung auf eine Länge von zirka 160 Meter voll ausgebaut. Der Schmutzwasserkanal ist aufgrund der vorhandenen Topographie entlang der südlichen Grundstücksgrenzen der neuen Grundstücke verlegt und an die bestehende Kanalisation angeschlossen. Baubeginn war im März 2021, Bauende im April 2021.

Im Neubaugebiet „Vorderes Lehen“ in Hundheim gibt es jetzt im dritten Bauabschnitt sechs erschlos-sene Bauplätze bei einem Quadratmeterpreis von 115 Euro. Die Kosten für den Straßenbau betragen etwa 90 000 Euro, die für die Abwasserbeseitigung rund 75 000 Euro. Die Haupterschließungsstraße „Spessartblick“ ist um zirka 50 Meter in östlicher Richtung verlängert worden, in südlicher Richtung ist eine Stichstraße erstellt. Dieser Bauabschnitt wurde an das bestehende Mischwassersystem angeschlossen. Baubeginn war im Frühjahr 2021, Bauende im Herbst 2021.

Im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Hinterm Dorf“ in Uissigheim sind nunmehr acht neue Bauplätze erschlossen zu einem Quadratmeterpreis von 115 Euro. Der dortige Straßenbau kostet etwa 92 000 Euro, die Abwasserbeseitigung zirka 85 000 Euro. Die Erschließungsstraße wurde von der bestehenden Pfarrer-Uihlein-Straße aus in nördlicher Richtung auf eine Länge von rund 85 Meter voll ausgebaut. Dieser Bauabschnitt ist an das bestehende Mischwassersystem angeschlossen. Baubeginn war im Sommer 2021, Bauende im Herbst 2021. Uissigheims Ortsvorsteher Klaus Kuß dankte für die schnelle Erledigung. Es gibt zu allen benannten Baugebieten bereits Anfragen. hpw