Bordsteine in Külsheim abgesenkt

Külsheim. Bordsteine in der Bronnbacher Straße in Külsheim sind zum Zwecke der Barrierefreiheit abgesenkt worden. Am Dienstagvormittag zeigten sich Bürgermeister Thomas Schreglmann, André Brandel, Inhaber der Firma Rudolf Brandel, sowie Bernd Greß vom städtischen Bauamt mit dem Projekt sehr zufrieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die hohen Bordsteine an der Bronnbacher Straße wurden von Külsheimer Bürgern ebenso bemängelt wie von Anliegern und Bewohnern des Hauses „Pflege mobil“.

Der Bürgermeister sagte vor Ort, Menschen gingen hier spazieren. Die Stadtverwaltung habe das Projekt bereits seit einiger Zeit umsetzen wollen. Die Arbeiten seien nun von der Firma Rudolf Brandel (Tauberbischofsheim) ausgeführt worden.

Mehr zum Thema Heimat- und Kulturverein Großrinderfelder HKV feiert 20. Geburtstag Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Teilerweiterung von „Koben III“ 19 neue Bauplätze für Götzingen Mehr erfahren

Die Bordsteine wurden an der Einfahrt zur Bürgermeister-Heußlein-Straße, an der Einfahrt zum „Reutenbüschel“ sowie an der Zufahrt zur Arztpraxis Dr. Dietz abgesenkt. hpw