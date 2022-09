Biker und Bürger feiern bis zum Abwinken

Steinbach. Das traditionelle Motorradtreffen in Steinbach lockte am Wochenende wieder zahlreiche Biker ebenso wie reichlich andere Gäste in die Külsheimer Teilgemeinde.

Heuer trafen sich die Biker zum 40. Mal in dem Mekka motorisierter Zweiräder. Deren Fahrer kamen aus ganz Deutschland und aus der Schweiz zum Fachsimpeln und zum Erfahrungsaustausch, zum Feiern und zum abendlichen Abrocken. Die Stimmung war sehr gut und das Treffen geriet auf bewährte Weise wieder zu einem schönen Erfolg.

Aus informierten Kreisen verlautete, es seien diesmal mehr Motorradfahrer gekommen als erwartet. Etwa der Hälfte solcher Treffen werden nach Beginn von Corona nicht mehr durchgeführt, denn viele Veranstalter haben aufgehört. In Steinbach durfte man auch einige neue Gäste, etwa aus Heidelberg oder Karlsruhe, begrüßen, jene hatten von der Veranstaltung im Internet gelesen.

Verschiedene Motorradfreunde sind Dauergäste in Steinbach wie die Motorradfreunde aus Zastler (bei Freiburg) oder Osnabrück. Von Beginn an waren und sind dabei die Freunde aus Dreierwalde, jene aus Magden (Schweiz) und vom MC Sickingen (bei Kaiserslautern). Auch diese kommentierten in Richtung der Organisatoren des Motorrad-Clubs Steinbach mit „es ist schön, dass ihr das Treffen wieder macht“.

Am Freitagabend heizten „Rock It“ ein. Das Weißwurstfrühstück am Samstag erwies sich für die hanseatischen Gäste quasi als Bildungsprogramm, die Steinbacher Jugend war in Tracht und Lederhosen dabei. Die bewährte „Ausfahrt mit Karl“ führte diesmal über Hardheim in das Erftal, in den Odenwald und in den Spessart, verlief über insgesamt 270 Kilometer und war etwas von Regen beeinträchtigt. Am Samstagabend hatten die langjährigen Weggefährten „Rocks Off“ ihren letzten musikalischen Auftritt.

Am Samstagabend gab es einige Pokale. Beim Wettbewerb „Kilometer x Teilnehmer“ gewann MTC Wettringen (5670) vor „Old Torfstechers“ (Barßel, 4012), MC Dreierwalde (2562), MF Palz (2067) und Aschendorf (1590). Der größte Club war der MTC Wettringen mit 19 Teilnehmern, die weiteste Anreise hatte bei den Herren André Obara aus Wilhelmshaven, bei den Damen Helga Müller aus Barßel.

Gezeltet wurde traditionell auf der Wiese, was auch dieses Mal aufgrund der spätsommerlichen Witterung eine schöne Sache war. Bernhard Schüßler, Vorsitzender des Motorrad-Clubs, sprach von einer gelungenen Veranstaltung und von einer Neuauflage 2023.