Spielmobil kommt nach Hasloch und Schollbrunn

Main-Spessart-Kreis. Auch dieses Jahr besucht das Spielmobil der kommunalen Jugendarbeit in den Sommerferien zahlreiche Gemeinden im Landkreis Main-Spessart. Am Montag, 1. August, startet die Ferienaktion unter dem Motto „Dschungelfieber“ und tourt bis zum 2. September durch insgesamt 19 Gemeinden.

Mit dabei ist ein junges Betreuerteam mit verschiedenen Fahr- und Spielgeräten, der Hüpfburg, Kinderschminken, abenteuerlichen Dschungelaufgaben und kreativen Bastelangeboten. Das Angebot ist für die Kinder kostenfrei und es bedarf keiner Voranmeldung.

Die Veranstaltung beginnt jeweils um 14 Uhr. Ein Highlight für jede Ortschaft ist der Auftritt eines professionellen Künstlers. Am Montag, 29. August, gastiert in Hasloch der Circus Frosch. Am Mittwoch, 31. August, ist in Schollbrunn Clown Heini zu Gast. Weitere Informationen gibt es bei der Kommunalen Jugendarbeit unter Telefon 09353/7931501.