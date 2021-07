Main-Spessart-Kreis: Mobiles Impfteam kommt

Main-Spessart-Kreis. Derzeit sind Impfungen im Impfzentrum Lohr jederzeit ohne Voranmeldung während der Öffnungszeiten möglich. Darüber hinaus wird ein mobiles Impfteam erstmals am Mittwoch, 28. Juli, Impfungen in einzelnen Orten anbieten: Ein mobiles Impfteam steht zur Verfügung am Mittwoch, 28. Juli, in Hundsbach, Feuerwehrgerätehaus; Donnerstag, 29. Juli, in Obersinn, Feuerwehrgerätehaus; Freitag, 30. Juli, in Bischbrunn, Feuerwehrgerätehaus; Sonntag, 1. August, in Gemünden, Rathaus. Die Impfungen finden jeweils von 10 bis 15 Uhr statt, es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Als Impfstoffe kommen Johnson&Johnson und Biontec/Pfizer zum Einsatz. Bei einer Impfung mit dem Impfstoff von Biontec/Pfizer ist eine Zweitimpfung erforderlich. lra

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1