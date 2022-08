In Kreuzwertheim wird vier Tage lang gefeiert

Kreuzwertheim. Das 67. Heimat- und Quätschichfest findet von Freitag, 2., bis Montag, 5. September, auf dem Kreuzwertheimer Festplatz am Main statt. Dabei ist folgendes Programm vorgesehen:

Freitag: ab 16 Uhr Oldtimer-Treffen in der Hauptstraße, 18 Uhr Festeröffnung am Turm durch Bürgermeister Klaus Thoma, musikalischer Beitrag des Männergesangvereins, Festzug mit musikalischer Begleitung durch die „Triefensteiner Tanzlmusi“ zum Bieranstich im Festzelt, dort Musik und Unterhaltung, anschließend Party für alle mit DJ Lou Beeger. Samstag: 14 Uhr Seniorennachmittag mit musikalischer Unterhaltung durch die „Schoppendales“, Auftritt der Tanzgruppe, gleichzeitig bunter Nachmittag für Kinder mit dem Zauberer Bennini, Kinderschminken und Motorbootfahren mit der Wasserwacht. Am Abend Partystimmung und Tanz mit „Upgrade“ (vormals „Unplugged Project“). Sonntag: 10.30 Uhr ökumenischer Festgottesdienst, anschließend musikalischer Frühschoppen und Mittagessen mit „Äschisch Bläschisch“, 11 Uhr Schleppertreffen und „Trudels Flohmarkt“ für einen guten Zweck, 15 Uhr Einzug der Ehrengäste sowie Tanz und Unterhaltung mit der Fränkischen Trachtenkapelle Breitenbrunn sowie Tombola. Montag: 15 Uhr Kesselfleischessen, ab 16 Uhr Tag der Betriebe und Vereine, Tanz, Stimmung und Unterhaltung mit den „Fire Fighters Hasloch“.