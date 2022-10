Ehrennadel für Thomas Dubowy

Krautheim. Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Freien Wähler Stadtverbands Krautheim hatte nur einen Tagesordnungspunkt: Die Würdigung des langjährigen kommunalpolitischen Engagements des Mitglieds Thomas Dubowy.

In seiner Begrüßung reflektierte der Vorsitzende Lothar Stockert, dass er heute noch froh sei, dass er zur Kommunalwahl 2004 den Schritt gegangen ist und Thomas Dubowy ansprach, um ihn als Kandidaten für die die Liste der Freien Wähler des Stadtverbands Krautheim zu gewinnen. Diese Kandidatur war nicht nur dahingehend erfolgreich, dass der Kandidat in den Gemeinderat gewählt wurde, er wurde auch gleich als einer der Bürgermeister-Stellvertreter gewählt. Seit 2009 begleitet er das Amt des 1. Bürgermeister-Stellvertreters und seit 2014 auch die Funktion des Listensprechers der Freien Wähler Krautheim.

Seit der Wahlperiode 2014 ist Thomas Dubowy auch im Kreistag des Hohenlohekreises vertreten. Der stellvertretende Listensprecher der Freien Wähler im Kreistag, Professor Dr. Otto Weidmann hob besonders die allzeit positive Zusammenarbeit mit dem Geehrten hervor. Es sei schon in so mancher Sitzung des Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss oder des Sozial-, Kultur- und Bildungsausschuss gelungen, Themen gemeinsam wieder einzufangen und auf den richtigen Weg zu bringen und das Geld an den richtigen Stellen auszugeben. Als Beispiele führte er das Krankenhausprojekt in Öhringen und auch Themen aus der Abfallwirtschaft an.

Als dritte Rednerin des Abends führte die 2. Bürgermeisterstellvertreterin von Krautheim, Gabi Abel, durch die bis jetzt zurückgelegten fast 19 Jahre Mitgliedschaft von Thomas Dubowy im Gemeinderat von Krautheim und der riesigen Liste an Projekten, die in dieser Zeit bearbeitet wurden. Sei es der Bau des Eduard-Seitz-Bürgerhauses, der Beschluss des interkommunalen Gewerbegebietes in Dörzbach, in jüngerer Zeit der Bau der Windkraftanlagen im Eckigbreit und nicht zu vergessen, die Stadtsanierung in Krautheim-Tal.

Aufgrund seines großen Engagements für die Freien Wähler wurde Thomas Dubowy im Anschluss von der geschäftsführenden Vorständin des Freie Wähler Landesverbands Baden-Württemberg, Monika Springer, mit der goldenen Ehrennadel des Landesverbands geehrt. In ihrer Ansprache erläuterte Springer die Herausforderungen der Freien Wähler Vereine in Baden-Württemberg, die nicht verwechselt werden dürfen mit der Freien Wähler Partei.

Es benötigt solche Mandatsträger wie Dubowy, die Präsenz der Freien Wähler in den kommunalen Gremien darzustellen und zu stärken und somit ein positives Image für die Vereinigung zu schaffen. Die Mitglieder des Vorstands des Freien Wähler Stadtverbands Krautheim Rainer Kuttner und Petra Frauenschuh gratulierten Thomas Dubowy noch zu seinem 60. Geburtstag, den er im Juli diesen Jahres feierte und übergaben ihm das Geschenk des Stadtverbands.

Natürlich ergriff dann auch der Geehrte selbst das Wort. In einer für ihn bekannten Eloquenz, legte Thomas Dubowy dar, welchen Leitfiguren er als Kommunalpolitiker folge: Da ist zum einen Wilhelm von Humboldt, der es in seiner Funktion als Staatsrat-Mitglied geschafft hatte, in nur 14 Monaten eine Bildungsreform auf den Weg zu bringen. Zum anderen dessen Bruder Alexander von Humboldt und dem Arzt Rudolf Virchow, die beide neben ihrer naturwissenschaftlichen Berufe ausgezeichnete Politiker waren.