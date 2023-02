Neuseeland und Südpazifik

Königheim. Der 3D-Vortrag: „Neuseeland & Südpazifik – Acht Monate am schönsten Ende der Welt“von 3D-Fotograf und Filmemacher Stephan Schulz entführt am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Kirchbergschule in Königheim die Zuhörer ans andere Ende der Welt. Acht intensive Monate war der bekannte 3D-Fotograf und Filmemacher Stephan Schulz per Camper, Kajak und zu Fuß am schönsten Ende der Welt unterwegs. Er wanderte durch Regenwälder und über verschneite Bergpässe, kraxelte auf Gletschern, paddelte entlang traumhafter Küsten und erkundete Höhlen. In unglaublich sternenklaren Nächten gelang es ihm in freier Wildbahn den Kiwi zu filmen. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Achstetter in Königheim oder im Sportheim des SV (freitags ab 19 Uhr). Online-Reservierung unter www.svkoenigheim.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Es wird eine 3D-Brille benötigt, die man an der Abendkasse kaufen kann.

