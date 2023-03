Wittenstein stellt Neuentwicklungen vor

Harthausen. Wittenstein SE stellt seinen Auftritt auf der Hannover Messe (Halle 6, Stand D 23) unter den Leitgedanken „Shaping the world of cybertronic motion“. Das Unternehmen stellt sein miniaturisiertes Galaxie-Getriebe mit axialem Funktionsprinzip und das Servoantriebssystem „cyber-iTAS-system 2“ mit smarter Sicherheitsarchitektur für fahrerlose Transportsysteme (FTS) vor. Weitere Highlights sind laut Pressemitteilung des Unternehmens die industriegerechte Umsetzung des „Digitalen Zwillings“ sowie smarte Produkte und Services, mit denen die Wittensteingruppe die Welt der cybertronischen Bewegung und digitalen Transformation maßgeblich mitgestalten und weiterentwickeln will.

Vor 40 Jahren, im Jahr 1983, präsentierte Wittenstein auf der damaligen Hannover Messe das weltweit erste spielarme Planetengetriebe. Gleichzeitig war dies die Geburtsstunde der heutigen Wittenstein alpha GmbH – bis heute einer der führenden Anbieter von Präzisionsgetrieben weltweit.

Ein weiterer besonderer Meilenstein der antriebstechnischen Innovation in den letzten 40 Jahren sei, so die Pressemitteilung weiter, 2015 das Galaxie-Antriebssystem gewesen, das in der Folge nicht nur renommierte Auszeichnungen habe gewinnen, sondern auch die Anwender im Hochleistungsmaschinenbau habe überzeugen können. Zudem sei es in der Wissenschaft als eigenständige Getriebegattung mathematisch nachgewiesen und anerkannt worden. 2023 feiert das miniaturisierte Galaxie-Getriebe seine Premiere auf der Hannover Messe. Das hochsteife Präzisionsgetriebe sei in seinen kleinen Baugrößen und mit seiner hohen Übersetzung „eine einbaukompatible und dabei technologisch wie auch technisch überlegene Alternative“ zu Wellgetrieben, wie sie beispielsweise in der Medizin- und Präzisionsrobotik eingesetzt werden. Die Gegenüberstellung der technischen Daten belege dies: Wittenstein verspricht 40 Prozent höhere Kompaktheit und Drehmomentdichte, um den Faktor drei bessere Verdrehsteifigkeit, ein doppelt so hohes Not-Aus-Moment, absolutes Nullspiel über die gesamte Lebensdauer und eine um fast 50 Prozent größere Hohlwelle. In den marktkompatiblen Getriebebaugrößen von 90 und 110 Millimeter bedeute dies eine neue Leistungsdimension.

Zusammen mit den Servomotoren der „cyber-kit line“ von „Wittenstein cyber motor“ bilde das miniaturisierte Galaxie-Getriebe zudem eine perfekte Motor-Getriebe-Kombination – wobei grundsätzlich auch Hohlwellenmotoren anderer Hersteller integriert werden können.

Mit dem „cyber-iTAS-system 2“, schreibt das Unternehmen weiter, präsentiere „Wittenstein cyber motor“ ein völlig neu konzipiertes, kompaktes Servoantriebssystem für Fahrerlose Transportsysteme (FTS), autonome mobile Roboter (AMR) und andere mobile Plattformen.

Das Antriebssystem für Differenzialantriebe setzte dabei auf ein durchgängig industriegerechtes Design, das Entwicklung, Konstruktion und Bau sowie Betrieb und Service von Fahrzeugen signifikant und nachhaltig vereinfache.

Das „cyber-iTAS-system 2“ besteht aus einem sicherheitszertifizierten Servoregler sowie einem 180 Millimeter hohen, traglaststarken Radaktuator. Neu gedacht wurde auch die Sicherheitsarchitektur des Antriebssystems, bei der auf ein schlankes Design und eine hohe Integrationsfreundlichkeit geachtet wurde.

Die Performance- und Sicherheitsmerkmale des Antriebssystems seien ideal für FTS und AMR in klassischen wie auch in kollaborativen Arbeitsszenarien der Produktions-, Montage-, Lager- und Intralogistik. Dadurch seien Fahrzeughersteller schon heute in der Lage, AGVs, AMRs und andere mobile Plattformen zu bauen, die auch den Anforderungen der Fabrik der Zukunft in idealer Weise gerecht würden. Der „Digitale Zwilling“ ist in aller Munde. Wie er Lebens- und Nutzungszyklen von Produkten verbindet und welchen Nutzen Maschinenbauer und Anwender davon haben, zeigt Wittenstein auf der Hannover Messe. Ebenso präsentiert werden neueste smarte Produkte sowie darauf basierende digitale Services, beispielsweise Getriebe mit cynapse-Funktionalität, die Nutzungsdaten generieren, Statistiken zu möglichen Ausfallursachen führen oder Serviceinformationen bereitstellen.