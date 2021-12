Höpfinger schmücken Fenster

Höpfingen. Der Startschuss für den „zauberhaften Adventskalender 2021“ fiel am Mittwoch: 24 Familien in ganz Höpfingen wollen in diesem Rahmen die Bürger mit ihren geschmückten Fenstern erfreuen.

Bis zum 26. Dezember werden die Fenster zwischen 17 und 22 Uhr beleuchtet sein, um den „Zaungästen“ in dieser besonderen Zeit den Advent ein wenig zu versüßen und sie trotz ausgefallener Weihnachtsmärkte ein wenig in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

In Höpfingen gibt es auch in diesem Jahr wieder den „zauberhaften Adventskalender“. © Adrian Brosch

Die Initiatorinnen – Anke König, Danie Kaiser-Hauk und Silke Kühner – hoffen sehr, dass in diesem Jahr keine Coronabeschränkungen mehr kommen: Somit kann man unter Einhaltung der Corona-Regeln etwas an den jeweiligen Fenstern verweilen und sich auf das eine oder andere Pläuschchen freuen.

Wann und wo das nächste Fenster erleuchtet wird, kann man täglich in den FN lesen – oder der „Höpfi App“ sowie den Aushängen in Banken und Geschäften entnehmen.

