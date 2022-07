Höpfingen. Beim Fotowettbewerb waren Hobbyfotografen dazu angehalten, die schönsten Seiten ihrer Heimat festzuhalten. Am Montag kürte Bürgermeister Christian Hauk bei der Sitzung des Gemeinderates in der Turnhalle den besten „Knipser“ Julian Blasch zum Sieger und freute sich über viele weitere Teilnehmer. Sie hatten Höpfingen und Waldstetten aus unterschiedlichen Perspektiven im ganzen Jahreskreislauf abgelichtet, das Siegerfoto zeigt den alten Bahndamm in herbstlichem Ambiente. Blasch erhielt einen Gutschein, auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus: „Die Auswahl fiel angesichts der Vielzahl hervorragend gelungener Motive enorm schwer“, betonte Hauk.

Auf der Homepage zu sehen

Die Fotos werden der Allgemeinheit nicht vorenthalten: „Sie werden unsere neue Homepage schmücken, die im Herbst ans Netz geht“, kündigte der Rathauschef an. Eine Präsentation zeigte bereits vor Ort die von Sieger Julian Blasch, Melanie Schulze, Steffen Diehm, Jörg Dargatz, Saskia Dargatz, Mathilde Braun-Magnone, Wolfgang König, Wolfgang Wörner, Johannes Steinbach, Heike Häfner, Jana Schell und Julian Dittrich eingereichten Motive. ad