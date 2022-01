Werke von Wagner und Bruckner zu hören

Hardheim. Im Jahresprogramm 2020 kündigte der Freundeskreis Erftaldomorgel, Hardheim, das Konzert „Klangkathedralen I“, aufgeführt von Hansjörg Albrecht, München an. Damals startete der international renommierte Organist und Dirigent das große Projekt der Gesamteinspielung aller Sinfonien Anton Bruckners als Orgeltranskription. Das Konzert war als erste Live-Aufführung mit Publikum, vor dem Start der CD-Produktion geplant.

Wegen des ersten Corona Lockdown musste es aber kurzfristig abgesagt werden. Auch die im Jahresprogramm 2021 angesetzte Aufführung von „Klangkathedralen II“ wurde aus gleichem Gründe abgesagt. Da in 2021 zwei Orgelkonzerte unter strikter Beachtung der jeweils gültigen Coronaauflagen zur Aufführung kamen, ist es der große Wunsch der Organisatoren, dass die für den 20. Februar um 18 Uhr angesetzte Aufführung von „Klangkathedralen III“ bei strikter Beachtung der 2G+ Regelung und des Hygienekonzeptes der Pfarrkirche, auf ein begeistertes Publikum aus Liebhabern der Orgelmusik stößt.

Musikalischer Grenzgänger

Hansjörg Albrecht gastiert in der Hardheimer Kirche. © Freundeskreis

Hansjörg Albrecht gilt als musikalischer Grenzgänger ohne Berührungsängste. Als Dirigent geht er konsequent eigene Wege – zwischen Barock und Heute, zwischen Archiv und Neuschöpfung – und mit seinen Orgeltranskriptionen etablierte er sich unter den Virtuosen seines Instruments. Er ist künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chores und Bach-Orchesters. Ihn verbindet eine langjährige Zusammenarbeit unter anderem mit dem Opernhaus San Carlo Neapel, dem Russischen Kammerorchester Moskau sowie der Staatskapelle Weimar.

Er konzertiert in den großen Musikzentren wie London, Paris, Wien, Berlin, Prag, Rom, Moskau Tokio und New York, dirigierte Opernproduktionen unter anderem in Neapel und Dubai.

Beim Label Oehms Classics legte Hansjörg Albrecht als Dirigent und Organist bisher über 20 CDs vor. 2013 wurde er für den Grammy Award nominiert. Aktuelle Engagements führen ihn etwa nach Wien, Berlin, Paris, Chartres, Bologna, Cagliari, Brünn, Moskau, Ekaterinburg, Zürich, Hamburg, Salzburg, La Valletta, Ljubljana sowie auf eine dritte Japan-Tournee mit dem Münchener Bach-Orchester.

Anlässlich des 200. Geburtstages des großen österreichischen Komponisten Anton Bruckner (1824-1896) spielt Hansjörg Albrecht die zehn Sinfonien Bruckners als Weltersteinspielung an Originalschauplätzen für eine CD-Produktion des Label Oehms Classics. Auf dem Programm in Hardheim steht die Sinfonie Nr. 3 d-moll in der Orgelfassung von Erwin Horn. Das Konzert beginnt mit einem Vorspiel aus den Meistersingern von Richard Wagner.