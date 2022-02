Hardheim. Die Stelle des Bürgermeisters der Gemeinde Hardheim wurde am Freitag im Amtsblatt öffentlich ausgeschrieben. Nun meldete sich bei der Redaktion schon der erste Bewerber: Stefan Grimm aus Külsheim gibt am Samstag seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus ab. Der 44-jährige Familienvater ist seit 2004 Mitglied im Stadtrat in Külsheim, sitzt seit 2019 für die Freien Wähler im Kreistag. Mehr dazu in Kürze.

Stefan Grimm aus Külsheim bewirbt sich auf die Stelle des Hardheimer Bürgermeisters. © Foto Besserer