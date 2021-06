Manufactur aus Hardheim baut Orgel für die Prager Karls-Universität

Aus Prag angereist waren der Organist der Karls-Universität, Jan Kalfuß (von links), Orgelsachverständiger Stephan Svoboda sowie der technische Direktor der Uni, Ingenieur Jan Javurek. Das Bild entstand am Montag in der Werkstatt der Orgelmanufactur Vleugels in Hardheim. Es zeigt die Delegation beim Besprechen der Details mit den beiden Geschäftsführern Johannes und Hans-Georg Vleugels (von rechts) vor der Orgel, die schon in wenigen Wochen in Prag erklingen wird.

© Melanie Müller