Hardheim. Geschicklichkeit und Kreativität waren am Montag beim Museumsverein Erfatal gefragt, der sich mit vergnüglichem Korbflechten am Hardheimer Ferienprogramm beteiligt hatte: Auf dem Schlossplatz stellten einige Kinder – darunter auch ein geflüchtetes Mädchen aus der Ukraine, das in der Erftalgemeinde lebt – unter fachkundiger Anleitung von Jutta und Ortrud Biller formschöne Stiftebehälter aus Peddigrohr her. Bild: Adrian Brosch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1